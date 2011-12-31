Erdoğan’dan taziye telefonu: Acınız, acımızdır



T24 - 35 kişinin bombardımanda ölmesinin ardından bakanlar, bölgeye taziye ziyaretinde bulundu. Aileleri telefonla arayarak başsağlığı dileyen Başbakan Erdoğan “Acınız acımızdır. Konu araştırılıyor, endişe etmeyin” dedi.







ntvmsnbc ve Ajanslar'ın haberine göre; Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Diyarbakır’dan helikopterle Uludere'ye bağlı Gülyazı köyüne gitti.

Bakanlar, olayda hayatını kaybeden Encü ailesinin yakınlarından Alihan Özhan'ın evine geldi.

Olayda yakınlarını kaybedenlerin aileleriyle tek tek görüşerek taziyelerini bildiren bakanlar, ailelere başsağlığı diledi.



Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını belirterek, ''Gereğinin yapılacağından hiç kimsenin tereddütü olmasın'' dedi.





Başbakan telefon etti



Bu arada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da telefonla arayarak acılı ailelerden Alihan Özhan ile görüştü. Görüşme sırasında Başbakan Erdoğan, ailelere başsağlığı dileyerek, konuyla yakından ilgilendiğini söyledi.



Görüşme sırasında telefonun hoparlörünü açan Özhan, Başbakan Erdoğan'ın sözlerini içeride bulunan ailelere dinletti.





'Endişe etmeyin'



Erdoğan bu sırada ailelere seslenerek, ''Acınızı paylaşıyoruz, sizin acınız bizim acımızdır. Bütün yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Konuyla ilgili her türlü çalışma yapılıyor, kimsenin endişesi olmasın, kimse merak etmesin'' dedi.



Alihan Özhan da ''Sayın Başbakan'ım bunlar sizin çocuklarınız, ailelerini size emanet ediyoruz'' diye konuştu.





Kimler katıldı?



Bakanların taziye evindeki ziyaretine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kubbettin Arzu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mine Lök Beyaz, Mehmet Süleyman Hamzaoğulları, Oya Eronat, Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Şırnak Valisi Vahdettin Özkan ile köyün ileri gelenleri de eşlik etti.



Uludere ilçesinin Irak sınırına yakın bir bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) F-16'larla düzenlediği bombardımanda 35 kişi yaşamını yitirmişti.





