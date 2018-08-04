Erdoğan'dan talimat: Amerika'nın Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika'nın Türkiye'nin İçişleri ve Adalet bakanları için aldığı yaptırım kararına misilleme talimatı verdi. Erdoğan, "Amerika'nın Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa" dedi.

ABD'nin yaptırım kararı için Erdoğan, "Stratejik ortaklığa yakışmıyor" derken karar için "Saçma sapan" yorumunu yaptı.

ABD yönetimi, rahip Andrew Brunson krizinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki mal varlıklarını dondurma kararı almıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir devlet olduğunu belirten Erdoğan, "Bu devlet kime şefkat göstereceğini kime de kadife eldiveninin içindeki demir yumruğunu indireceğini iyi bilir" diye konuştu.

Erdoğan, AKP 5. Olağan Kadın Kolları Kongresi öncesi dışarıda bekleyen kalabalığa seslendi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bu kongreyle seçim startı veriyoruz" diyerek, "Büyük bir patlamayla seçimlerde sonuca ulaşacağız" ifadesini kullandı.

"2019 yerel seçimlerinin startını veriyoruz" diyen Erdoğan, "AK Parti, Kadın ve gençlik kollarıyla seçimlere hazırlığını sürdürecek, tüm belde ve büyükşehirlerde patlama yaparak neticeyi alacaktır" diye konuştu.

Erdoğan dışarıdaki konuşmasının ardından salondaki partililere hitap etti. İç politikadan ekonomiye, güncel gelişmelerden parti içi konulara kadar birçok konuda açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi:

15 Temmuz gecesi namlulara meydan okuyan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi şehit olan ve yaralanan gazilerimizi bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Al yazmalı Aybüke Öğretmeni, evlatlarını korumak için bombaların üzerine atılan Hatice Belgin'i, geçtiğimiz günlerde 11 aylık Bedirhan bebeği ile şehit olan Nurcan Karakaya kardeşimizi burada özellikle rahmetle anmak istiyorum. Hamdolsun bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık.

"Bu devlet kime şefkat göstereceğini bilir"

Şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun. Bir haftada 56 teröristi imha ettik. Onlar inlerine girecek. Biz onları inlerinde takip edeceğiz. Bu devlet kime şefkat göstereceğini kime de kadife eldivenin içinde demir yumruğunu indireceğini çok iyi biliyor. Parlamanetoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler. Nereye gizlenirse gizlensinler. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Sırtlarını kime dayarlarsa dayansınlar. Alçaklardan katliamların hesabın muhakkak soracağız.

"Zirveye ulaştık"

Kadınların siyasete katılımında AK Parti ile zirveye ulaşıldı. Diğer siyasi partilerin toplam üye sayısını bile geride bıraktık. Türkiye'de kadın kolları kongresi yapan ilk ve tek parti AK Parti'dir. 2005 yılında yaptığımız kongre ile siyasi parti tarihimizde yeni bir dönemi başlattık. 53 kadın vekilimiz bulunuyor. diğer siyasi partilerde böyle bir şey yok. Bunların 45'i teşkilatlarımızdan gelen arkadaşlarımızdır. Nereden nereye geldiğimizin açık ispatı. Kadınlar hayatın her alanında varlıklarını en güçlü şekilde hissetirmekle kalmıyor başarıları ile bulundukları yeri hak ettiklerini gösteriyorlar. Türkiye'nin AK Parti yönetiminde sadece kadınlar konusunda değil her alanda nereden nereye geldiğinin en yakın şahitleri sizsiniz.

"Türkiye diğer ülkelerle mücadeleyi sürdürecek"

Hiçbir ülkeden insansız hava aracı alamazken biz insansız hava araçlarımızı kendimiz üretir hale geldik. Silahlı insansız hava araçlarını kendimiz üretir hale geldik. Şimdi daha ileri gidiyoruz. Daha güçlülerini üretir hale geliyoruz. Birçok alanda, savunma sanayisinde Türkiye olarak yüzde 65 ihtiyacımızı kendimiz karşılar hale geldik. Göreve geldiğimizde bu yüzde 25 idi. Daha ileri gideceğiz. Daha güçlü olacağız. Uzay sanayisinde adımlarımızı atıyoruz. Bununla da Türkiye diğer ülkelerle mücadeleyi sürdürecek.

"ABD'li 2 bakanın mal varlığı dondurulacak"

Amerika özellikle İzmir'deki Papaz Brunson ile ilgili attığı adım stratejik ortağa yakışmayacak adımdır. Amerika bu adımla Türkiye'ye karşı ciddi saygısızlık yapmıştır. 6 kez Amerika'ya girip çıkan Halk Bankamızın Genel Müdür Muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme. Samimi hareket edeceksek stratejik ortaksam ortaklığımızın gereğini yapmalıyız. Türkiye bu anlayışla , bu yaklaşımla terbiye edilemez. Biz dış politikamızı hiç bir zaman yalanlar üzerine kurmadık, her zaman dik durduk. Bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum, Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa.