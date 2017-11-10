Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a 'ılımlı İslam' eleştirisi

‘Ilımlı İslam’a döneceklerini açıklayan Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ı eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "İslam'ın ılımlısı ılımsızı olmaz, İslam tektir. Ya sen daha ılımlı İslam diyorsun, bir bayana araba kullanmasına izin vermiyorsun. İslam'da buna mani bir hüküm var mı? Yok" diye konuştu.

Erdoğan, Müslümanların ihmal ettikleri durumların başında kadınların geldiğini söyleyerek, "Dinimizde emredilen belli. Müslüman'ın çoğalması şart" dedi.

Beştepe’de, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Genç Kadınlar Liderlik ve Girişimcilik Programı Sertifika Töreni'nde konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Mesele İslam'ı zaafa düşürmek"

"Son zamanlarda yeniden bir şeyi tekrar köpürttüler. Ilımlı İslam. Bunun patenti Batı'ya ait. O ifadeyi kullanan şahıs bu bana aittir gibi de düşünüyor olabilir. Sana ait değil. 15 yıl önce AB ülkelerini dolaşmaya başladığımda AB Parlamentosu'nda benden konuşma istemişlerdi ılımlı İslam hakkında ne düşüyorsun diye sormuşlardı İslam'ın ılımlısı ılımsızı olmaz demiştim. Ne oldu da yeniden bu üflendi? Mesele İslam’ı zaafa düşürmek dinimizi zaafa düşürmek. Bizim dinimizin ılımlı ılımsız böyle bir yanı yok. İslam bütün müesseseleri ile kitabullahta kendini bulmuş orada ifade edilen dinin ta kendisidir. Onun dışında kimse dinimize tanım yapmasın.

"Kadın eli değmeyen her iş eksiktir"

Kadın eli değmeyen her iş bize göre eksiktir, yarımdır. Son 15 yılda ülkemizde kadınlarımızın önündeki engelleri kaldırmak için çok büyük adımlar attık. Kadınlarımıza haklarını teslim etme mücadelesini verdik, teslim etmeye de devam ediyoruz. İnancının gereği olan kıyafetinden dolayı üniversiteye gidemeyen kadınlarımızı özgürlükleriyle buluşturduk. Sen daha ılımlı İslam diyorsun, bir bayana araba kullanma müsaadesi vermiyorsun. Demek ki herhalde bundan sonra yapacaklar."