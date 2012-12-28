T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan sürpriz: İlk defa açıklıyorum, biz bir anayasa çalışması yaptık

Başbakan Erdoğan, 'Altı ayda anayasa yapılıyor. Yazıklar olsun bize 3 parti bir araya geldik bunu yapamıyoruz' dedi

28 Aralık 2012 22:28

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "İlk defa bir şey söyleyeyim. Biz daha önceden bir anayasa çalışması yaptık. Bunu hazır hale getirelim. Öyle bir zaman olur ki bunu Meclis'e sunarız" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuk olduğu TRT'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte Erdoğan'ın gündeme ilişkin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Yeni Anayasa görüşmelerinde bir makul süre istedik. Ve bu süre başkanımızın verdiği sürede arkadaşlar bu işi bitirirler. Türkiye Anayasa yapmakta, anayasa  yapan kişileriyle deneyimli bir ülke.

Biliyorsunuz altı ayda Anayasa yapılıyor. Yazıklar olsun bize 3 parti bir araya geldik bunu yapamıyoruz.

Uyum sağlayabileceğimiz bir parti olursa onlarla birlikte oturur biz bu işi yaparız. Fakat bunların hiç birisi olmuyor. Bizim elimizde Ak Parti olarak bir 330 yok.

Burda ilk defa bir şey söyleyeyim. Biz daha önceden bir Anayasa çalışması yaptık. Bunu hazır hale getirelim. Öyle bir zaman olur ki bunu Meclis'e sunarız. Eğer uzlaşma Komisyonu başarısızlığa uğrarsa..

Sembolik olarak üzer ama hizletlerimizi engellemez. Bu anayasa sivil bir anlayışla yapılmış olsaydı bazı  naktalara takılmazdık. Son 10 yıl içinde yasa maddelerinden çok insan unsurunda sıkıntı yaşadık. Eğer insan adil davranıyorsa orada çözümü yakalarsınız.

Başkanlık sisteminde İki güçlü parti olacağı için sıcak bakılmıyor. Sandıksa sandık önünde, parlamentoysa parlamento var.

Biz şu anda sayın cumhurbaşkanımızla bir uyumumuz vardı, çalışıyoruz ama bir önceki cumhurbaşkanımızda bu yoktu. Yerindelik hakkı denen bir şey vardır.

Biz sadece bu sistemi tartışalım konuşalım diyoruz. Ama dana baştan karşılar. E durum böyle olunca zaman kusura bakmayın diyoruz. Biz bununu hesabını seçmenlerimize vermek zorundayız.

Burada, o cumhurbaşkanı adeta ber yarı başkanlık sisteminin başı gibi olacaktır. Mevcut Anayasamızda bu var zaten. Ama bu kullanılmamış. Şu anda halk tarafından böyle bir adım atıldığında parlamentodan gelişle ordan geliş çok daha farklı olacaktır. Bu belki de sistemin daha iyi çalışabilmesini sağlayabilir.

ETİKETLER

başbakan erdoğananayasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24