Erdoğan'dan sürpriz: İlk defa açıklıyorum, biz bir anayasa çalışması yaptık

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "İlk defa bir şey söyleyeyim. Biz daha önceden bir anayasa çalışması yaptık. Bunu hazır hale getirelim. Öyle bir zaman olur ki bunu Meclis'e sunarız" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuk olduğu TRT'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte Erdoğan'ın gündeme ilişkin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Yeni Anayasa görüşmelerinde bir makul süre istedik. Ve bu süre başkanımızın verdiği sürede arkadaşlar bu işi bitirirler. Türkiye Anayasa yapmakta, anayasa yapan kişileriyle deneyimli bir ülke.

Biliyorsunuz altı ayda Anayasa yapılıyor. Yazıklar olsun bize 3 parti bir araya geldik bunu yapamıyoruz.

Uyum sağlayabileceğimiz bir parti olursa onlarla birlikte oturur biz bu işi yaparız. Fakat bunların hiç birisi olmuyor. Bizim elimizde Ak Parti olarak bir 330 yok.

Burda ilk defa bir şey söyleyeyim. Biz daha önceden bir Anayasa çalışması yaptık. Bunu hazır hale getirelim. Öyle bir zaman olur ki bunu Meclis'e sunarız. Eğer uzlaşma Komisyonu başarısızlığa uğrarsa..

Sembolik olarak üzer ama hizletlerimizi engellemez. Bu anayasa sivil bir anlayışla yapılmış olsaydı bazı naktalara takılmazdık. Son 10 yıl içinde yasa maddelerinden çok insan unsurunda sıkıntı yaşadık. Eğer insan adil davranıyorsa orada çözümü yakalarsınız.

Başkanlık sisteminde İki güçlü parti olacağı için sıcak bakılmıyor. Sandıksa sandık önünde, parlamentoysa parlamento var.

Biz şu anda sayın cumhurbaşkanımızla bir uyumumuz vardı, çalışıyoruz ama bir önceki cumhurbaşkanımızda bu yoktu. Yerindelik hakkı denen bir şey vardır.

Biz sadece bu sistemi tartışalım konuşalım diyoruz. Ama dana baştan karşılar. E durum böyle olunca zaman kusura bakmayın diyoruz. Biz bununu hesabını seçmenlerimize vermek zorundayız.

Burada, o cumhurbaşkanı adeta ber yarı başkanlık sisteminin başı gibi olacaktır. Mevcut Anayasamızda bu var zaten. Ama bu kullanılmamış. Şu anda halk tarafından böyle bir adım atıldığında parlamentodan gelişle ordan geliş çok daha farklı olacaktır. Bu belki de sistemin daha iyi çalışabilmesini sağlayabilir.