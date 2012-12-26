Erdoğan'dan 'Suriye için bir ekmek, bir battaniye' kampanyasına destek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının, Suriye'de yaşanan trajedinin mağduru olan, ekonomik zorluklar yaşayan ve mülteci konumunda bulunan halka yönelik başlattığı ''Kış geldi... Suriye için bir ekmek, bir battaniye'' kampanyasına devlet büyük destek verdi.

Konunun Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme gelmesi üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, sivil toplum kuruluşları (STK) ve medya kuruluşlarının Suriye içindeki mültecilere yönelik ortaklaşa başlattıkları insani yardım kampanyasına destek verilmesini istediği öğrenildi. Erdoğan, konuyla ilgili Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ı görevlendirdi.

Atalay, dün STK ve medya temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, yardımların ortak çalışmayla maksimum düzeyde yapılabilmesi için koordinasyon sağlanması kararı alındı.

Kampanya yarın saat 11.00'de İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak.



50 bin ton ekmeklik buğday karşılığı un hibe edilecek



Kendi topraklarında mülteci durumunda bulunan Suriyelilere gıda yardımı için Bakanlar Kurulu'nda bir kararname imzalandı. Kararname ile Suriye'de mülteci konumunda olan ve ekonomik açıdan zor durumda bulunanlara gıda yardımı ulaştırılması için 50 bin ton ekmeklik buğday karşılığı unun hibe edilmesi kararlaştırıldı. Ekmeklik buğday unu, zarar gören sivil halka Türk Kızılayı tarafından ulaştırılacak.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Suriye topraklarında evlerinden edilmiş halka yardım için hesap açılmasını içeren bir genelge yayımladı. AFAD ayrıca yapılacak yardımlar konusunda STK'lara destek vermekle görevlendirildi.

Atalay başkanlığında yapılan toplantıda, Türkiye Diyanet Vakfı'nın da (TDV) kampanyayı desteklemesi ve Cuma günü camilerde yardım toplanması kararlaştırıldı.

200 STK destek veriyor

Sivil toplum kuruluşları, zor durumdaki Suriyeliler için başlattıkları kampanyayla Türkiye ve dünya çapında yardım toplayacak.

Türkçe, İngilizce ve Arapça yayın yapan, www.suriyeicinbirekmek.com ve www.breadforsyria.com internet adreslerined bir araya gelen sivil toplum örgütleri, ortak afiş ve televizyon filmleriyle yardım çağrısını bütün dünyaya duyuracak.

Kampanyaya, Hak-İş, Memur-Sen, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), Türkiye Gönüllü Teşeküller Vakfı (TGTV), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Deniz Feneri Derneği, Cansuyu Yardımlaşma Derneği, Yardımeli Derneği, Ensar Vakfı, Verenel Derneği ve İstanbul Uluslararası Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği'nin de aralarında bulunduğu 200'e yakın sivil toplum kuruluşu destek veriyor.

Türkiye dışından STK'ların da aktif desteğinin hedeflendiği kampanyanın uluslararası ayağı ise ocak ayında başlatılacak.