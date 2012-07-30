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Spor

Erdoğan'dan Sultanlara telefon

Londra'dan dün Erdoğan, bugün oyunlarnda mücadele eden milli sporculara baklava gönderdi.

30 Temmuz 2012 02:19

 

Başbakan Erdoğan'ın 'Filenin Sultanları'^'na gönderdiği özel mesaj da herkesi duygulandırdı. Tarihi bir başarı göstererek 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, oyunlardaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Brezilya'ya 3-2 yenildi.
 
Dün gece oynanan maçın ardından kafile otobüsünde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın, ''Türkiye gece yarılarına kadar ayakta. Başbakan ailesi ile birlikte sizi izliyor. Ülkemizde herkesin gözü kulağı sizinle, duaları sizinle. Başaracaksınız, bundan kuşkumuz yok'' dedikten sonra telefonla Başbakan Erdoğan'a bağlandığı ve sesi dışarı verdiği belirtildi.
 
Başbakan Erdoğan'ın da sporculara, ''Üzülmeyin, moralinizi sağlam tutun. Brezilya son olimpiyat şampiyonu. Ufak tefek hatalara rağmen çok iyi oyun çıkarttınız. Önünüzdeki maçlara bakın, kızımla ve eşimle birlikte maçı izledik. Sizi sadece izlemiyoruz, size dua da ediyoruz'' ifadelerini kullandığı kaydedildi.
 
Bu arada Londra'dan dün Erdoğan, bugün oyunlarnda mücadele eden milli sporculara baklava gönderdi.
 
Bakan Suat Kılıç, millileri olimpiyat köyünde ziyaret ederek, Başbakan Erdoğan'ın gönderdiği baklavaları kendi eliyle ikram etti.
 

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