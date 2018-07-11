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Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı

"Avrupa'nın gözü önünde yaşanan, tarihin en utanç verici hadiselerinden biri olarak gördüğüm"

11 Temmuz 2018 17:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 23. yılı nedeniyle yayınladığı mesajda "Avrupa'nın gözü önünde yaşanan, tarihin en utanç verici hadiselerinden biri olarak gördüğüm" dedi.

Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"23 yıl önce Avrupa'nın gözü önünde yaşanan, tarihin en utanç verici hadiselerinden biri olarak gördüğüm #Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit olan Bosnalı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Bu tür insanlık suçlarının tekrarlanmaması için hep birlikte mücadele edeceğiz."

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Cumhurbaşkanı Tayyip ErdoğanSrebrenitsa Soykırımımesaj
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