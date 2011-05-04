Erdoğan'dan Sosyalist Enternasyonal’e mesaj!

T24 - Mayıs 2011Başbakan Erdoğan dün TUSKON’un Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında CHP’yi çok sert eleştirerek, “Sağda deseniz değil, solda deseniz hiç değiller” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “Sosyal demokrasi ile alakaları kalmadı, Batı görüyor. Bize teklif ediyorlar sizi Sosyalist Enternasyonal’e alalım. Diyorum ki, şu bizdeki CHP’yi atın dışarı, ondan sonra gelelim.



”Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP’yi sert sözlerle eleştirerek, “Şu anda yeni CHP’nin karşılık geldiği siyasi tanım olsa olsa Opor-tünizm’dir, Makyavelizm’dir” dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Bir televizyon programında konuşan Prof. Dr. Binnaz Toprak’ın Zincirlikuyu Mezarlığı’nın ana kapısındaki yazılı olan Al-i İmran Suresi’nin ‘Her canlı ölümü tadacaktır’ ayetini eleştirisi ile ilgili olarak da, “Şimdi bir taraftan sen çıkacaksın bu ülkede ezan CHP sayesinde okunuyor diyeceksin, ama senin adayın çıkıp Allah’ın ayetine ilahi mesaja sinir bozucu diyecek. O zannetti ki Allah’ın ayeti herhalde o Kadir Topbaş’ın sözü” diye konuştu. Erdoğan, İstanbul WOW Otel’de düzenlenen TUSKON’un (Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu) toplantısında CHP’yi şöyle eleştirdi:





'Sağda da, solda da değil'



Seçim dönemi yaklaştıkça CHP, eleştirdiği ve karşı çıktığı her şeyi savunmaya başladı. Anamuhalefet partisi CHP’nin siyasi yelpazenin neresinde durduğunu, nerede yer aldığını bilen anlayan var mı? Sağda deseniz değil, solda deseniz hiç değiller. Sosyal demokrasi ile alakaları kalmadı. Bunu Batı da görüyor. Bize teklif ediyorlar sizi Sosyalist Enternasyonal’e alalım. Teklifi yapan siyasi liderlere diyorum ki, şu bizdeki CHP’yi atın dışarı, ondan sonra gelelim.





'Çarşaflıya rozet takar'



13 Eylül’den sonra Kılıçdaroğlu’na başörtüsünü çözmek için teklif yaptım. Hadi gel dedim, beraber el ele verelim şu başörtüsü sorununu çözelim. ‘Nasıl çözeceğiz’ dedi. Ondan sonra daha ağzına alıyor mu? Ama şimdi bir çarşaflı kardeşim gelse hemen ona rozet takmaya kalkar.





'Makyavelistler'



Bir yandan Ecevit derler, mirasına sahip çıkarlar. Giderler Ecevit’e iş göremez raporu verenleri hem de Ecevit’in memleketinden aday yaparlar. Şu anda yeni CHP’nin karşılık geldiği siyasi tanım olsa olsa Oportünizm’dir, Makyavelizm’dir. Batman’da genel af diyorlar, KCK’ye sahip çıkıyorlar. Geliyorlar Silivri’de Ergenekon’a avukatlık yapıyorlar. Demokrasi ile Ergenekon aynı kefede tartılmaz. Çetelere sahip çıkarak demokrat olunmaz. Çeteleri arkasına alan çetelerden medet uman çetelerin talimatı ile liste hazırlayanlar Türkiye’nin hukukunu savunamazlar.





'Iğdır’da da anıt var'



Iğdır’da da insanlık anıtı var. Onlar gayet güzel yapmış. Kimse ona bir şey diyor mu? Kimse ona dokunuyor mu? O da hemen yakınında?





'40 yıl önceki zihniyet'



Bu ülkede ezan CHP sayesinde okunuyor diyenler 1941 yılında ezanı ‘Tanrı uludur’ şeklinde okumayanların 3 aya kadar hapsedilmelerini ve para cezasına çarptırılmalarına dair kanun çıkardılar. İstedikleri kadar makyaj yapsınlar. 40 yıl önceki zihniyet ne ise bu günkü zihniyet de odur. Fabrika ayarları bunların değişmiyor.