"Erdoğan'dan sonrasına ilk hazırlanan Melih Gökçek; 8 Temmuz sonrası AKP'nin başına oturabilir"

Korkusuz ve Sözcü yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur tarihi olan 8 Temmuz'a kendini hazırladığını iddia etti.

Ataklı, Gökçek'in 8 Temmuz sonrası AKP'nin başına oturabileceğini öne sürdü. Ataklı'nın bugünkü (13 Haziran 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

İktidar çevrelerinde garip bir sessizlik var. Bu kez işlerin çok yolunda gitmeyeceğineinananların sayısı giderek artıyor.

Bunun için kanıt aramaya bile gerek yok.

Erdoğan önceki gün miting meydanından aynen şöyle seslendi;

“Hırsların, öfkelerin ve kırgınlıkların hesaplaşma zemini 24 Haziran olmamalı.”

Kime söylüyor Erdoğan bunu? Herhalde muhalefete değil.

Erdoğan bu sözleri kendi partisine söylüyor. Çünkü “metal yorgunu” olarak nitelediği partisi artık eskisi gibi yanında değil.

AKP'liler de söylenen gerçek dışı beyanlardan, sürekli bağırıp çağırılmasından, herkese hakaretler yağdırılmasından, kendilerinden olmayan herkesin dinsiz, hain, terörist ilan edilmesinden rahatsız.

Bir kısım AKP'liler muhtemelen oylarını başka partiye verecek. Bir kısmı ise yine de gönlü razı gelmediği için bu seçimlerde sandığa gitmeyecek.

Biz bunları hissediyoruz, anlıyoruz buna karşı Erdoğan bu gerçeği biliyor, çünkü bu konuda raporlar şikâyetler önüne geliyor.

Siz bakmayın AKP'li bazı isimlerin afralı tafralı konuşmalarına. İçleri pır pır ediyor. Bu seçimlerde gitmeleri çok muhtemel çünkü.

Üstelik aynı Fenerbahçe gibi bile olabilirler. AKP tıpkı Aziz Yıldırım gibi tarihi bir farkda yiyebilir.

Şimdi sizlere şu sıralar pek fazla kimsenin dikkat etmediği bir gözlemimi aktarmak istiyorum.

AKP'de herkes şunu biliyor ki, Erdoğan olmazsa parti de yok.

Ama bu partinin yarattığı büyük bir rant var, çok çetrefilli ilişkiler yumağı var, reddedilemeyecek çıkarlar var.

Tabii bunlar “yok olma” korkusuna karşı bir anda etkisiz hale gelir, o ayrı.

Ancak sanıyorum şu sıralar kimse “Erdoğan gidecek belli bu artık, acaba yerine kim gelir” veya “Erdoğan gidiyor artık, yerine ben gelsem” diye düşünmüyordur.

Bir kişi hariç.

O da “bana göre” Melih Gökçek.

Biliyorsunuz Gökçek, Erdoğan tarafından onuru kırılarak azledildi. 1994 yılından itibaren geçen yıla kadar aralıksız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Gökçek bir anda kapı önüne konuluvermişti.

Gökçek'in uzun süredir sesi soluğu çıkmıyordu.

Ama mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir, Melih Gökçek son bir iki haftadır sahibi olduğu Beyaz TV'de ortaya çıkmaya başladı.

Çok ustaca ve her zaman yaptığı gibi “Erdoğan'ı methediyormuş” gibi yaparak aslında kendini hatırlatıyor partisine.

Üstelik uğradığı ağır hakarete ve düşürüldüğü onursuz duruma rağmen partisine ve liderine vefa duygusu ile bağlı olduğu her koşulda “reisi” için kendini paspas edeceği duygusunu yayıyor etrafa.

Sanıyorum Melih Gökçek, 24 Haziran, olmadı ikinci tura kalındı 8 Temmuz'da ortaya çıkacaktır mutlaka.

Erdoğan seçimi kaybettiğinde “Bu parti başsız kalamaz” diyerek elindeki medyayı da kullanarak kargaşadan yararlanacaktır.

Gökçek bu geçiş sürecinde AKP'nin başına oturabilir. İlerisi için bir şey diyemem ama gözlemlerimden çıkan hissiyatım bu yöndedir.