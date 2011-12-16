T24 - İngiliz Economist dergisinde A.Z. imzası ile yayımlanan “Erdoğan’dan sonra yaşam var mı?” adlı yazıda, Erdoğan’ın bir sonraki seçimlerde AKP’nin başında yer almamasının ne gibi sonuçlar doğurabileceği değerlendirildi.



Yazıda şu görüş ortaya konuldu:



“Erdoğan’ın 26 Kasım’da mide ameliyatı geçirdiği ortaya çıkınca spekülasyonlar başladı. AKP’nin önde gelen isimleri arasında bir güç mücadelesi olduğu spekülasyonları yapıldı. Güç mücadelesi içerisinde girenler arasında Bülent Arınç’ın da adı anıldı. Arınç, Erdoğan’ın desteklediği şike yasasına karşı konuştu. Arınç’ın 2012’de Erdoğan’dan boşulacak koltuğu en çok isim isteyen isim olduğu konuşuluyor. Şimdiye kadar 2015 seçimlerinde AKP’nin başına Gül’ün geçeceği, Rusya’da Putin-Medvedev tarzı bir görev değişimi yapılacağı da konuşuluyordu. Fakat hırslı Erdoğan’ın Türkiye’deki cumhurbaşkanlığının sembolik yetkileriyle yetinmeyerek ve yönetmek isteyecektir.



Şike yasasına karşı tutumunda da görüldüğü gibi Gül ile gelecekteki olası çekişmelerden kaçınmak için tartışılan bir ihtimal de Gül’ün BM Genel Sekretesi olması. Gül’ün bir İngiliz akademisyene biyografisini yazdırdığı haberleri bazıları tarafından adaylığa hazırlandığı şeklinde yorumlandı. Diğer yandan Türk elitler, özellikle de Erdoğan ve Fettullah Gülen arasındaki çatlaklar büyüyor.



ABD’de bir sivil toplum kuruluşunun yaptığı anket sonucunda, başında Erdoğan olmazsa oyverenlerin 3’te 1’inin AKP’ye oy vermeyeceğini söylediği görülüyor. Bunun yanında Putin’in son durumu gösteriyor ki halk istikrardan sıkılabilir. Şimdi kesin olan tek şey kontrolün tartışmasız Erdoğan’da olduğu...”

