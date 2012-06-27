Erdoğan'dan sonra Esed konuştu: Her açıdan gerçek bir savaşın içindeyiz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, bugün yeni kabinesine seslendi. Esed ''Her açıdan gerçek bir savaşın içindeyiz. Savaş durumunda, bütün politikalar, taraflar ve sektörler bu savaşı kazanmaya odaklanmalı." diye konuştu.

Suriye’nin tüm açılardan gerçek bir savaş içerisinde olduğunu belirten Esed yeni kabinesine ‘Biz savaştayken, bütün politikalar, taraflar ve kurumlar bu savaşı kazanmaya odaklanmalı’ dedi.

Esed, görevini bırakmasını arzulayan ülkeleri de küçümsedi ve Batı’nın sadece aldığını ama asla geri vermediğini, ve bu durumun her adımda kanıtlandığını söyledi.

Sosyal görünümün politik dengenin ve güvenliğin temeli olduğunu belirten Esad, “Burada çalışmak için varız… Ekonomi odaklı bir düşünce tarzı ve belirli bir vizyona sahip olmamız gerek” dedi. Esad, Suriye halkıyla ilgili ise “Hayaller büyük ve her ne kadar kapasitenin üzerinde olsa da halkımızın bu hayallerin gerçekleştirilmesi talebi meşru bir talep. Ama vatandaşlarımızla açıkça iletişim kurabildiğimiz zaman, vatandaşlarımız bizi anlayacak ve destek verecekler” diye konuştu.

Esad konuşmasında Türkiye ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.