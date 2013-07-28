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Erdoğan'dan Somali yorumu: Saldırıyı yapanlar güya Müslüman

Erdoğan: Hükümetimize karşı yapıyorlar. Neden, Mogadişu'daki kardeşlerimize yardım ettiğimiz için

28 Temmuz 2013 13:24

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , TÜMSİAD 'ın düzenlediği iftar yemeği sonrası açıklamalarda bulundu.  Somali 'deki Türk Büyükelçiliği'ne yönelik intihar saldırısını değerlendiren Erdoğan, saldırıyı düzenleyen El Kaide uzantılı El Şebab örgütünü eleştirdi.

"Güya bunlar Müslümanlar" diyen Erdoğan, saldırının nedeninin Türkiye'nin Somali'ye yönelik yaptığı yardımlardan duyulan rahatsızlık olduğunu söyledi.

 

Saldırıyı yapanlara Müslüman diyorlar

 

Somali'den de acı bir haber aldık. Türkiye Büyükelçiliği'nin ek binasına bombalı saldırı düzenlendi. Bir polisimiz maalesef şehit oldu. 3 vatandaşımız da yaralandı. Bu saldırıyı yapanlar da güya Müslüman. Hükümetimize karşı yapıyorlar. Neden, Mogadişu'daki kardeşlerimize yardım ettiğimiz için.

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