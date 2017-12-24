Erdoğan'dan Şırnaklılara: 2 faşist partiyi tarihin çöplüğüne yollayın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "2019’da yoldaşları CHP ile beraber bunların da siyasi ömürlerini doldurduklarına şahit olacağız. Sizlerden ülkemizin başına karabasan gibi çöken bu 2 faşist partiyi layık oldukları yere, tarihin çöplüğüne yollamanızı bekliyorum. 2023 Türkiyesi’nde bu anlayışların hiçbiri kendilerine yer bulamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Şırnak’ta AKP il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye olarak ilk kıblemiz Kudüs'ü işgalcilerin, eli kanlı katillerin insafına asla terk etmeyeceğiz. Kudüs'ün tarihi statüsünün bir emrivakiye kurban edilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz.

İsrail ve Amerikan yönetiminin oylama öncesi tehditleri hamdolsun hiçbir işe yaramadı. Dolarlar, tehditler bir işe yaramadı. Ekonomik, askeri ve medya gücüyle korku imparatorluğu kuracaklarını düşünenler tarihlerinin en büyük diplomatik hezimetlerinden birini yaşadılar. Amerika ve İsrail bir kez daha nobran tavırlarından, hukuksuz adımlarından dolayı maşeri vicdanda mahkum edildi.

Amerikan yönetimini bir an önce Genel Kurul'da oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum. Yanlışta ısrar ederek gerilimi daha fazla tırmandırmanın kimseye faydasının olmadığı, atılan her adımla bir kez daha ortaya çıkıyor.

Amerikan ve İsrail yönetiminin provokatif tutumları, yalnızca bölgedeki fanatiklerle terör örgütlerini mutlu ediyor. Bu tür şımarık tavırlardan sadece ve sadece, kan, gözyaşı, çatışmalardan beslenen kesimler memnuniyet duyuyor.

"2 faşist partiyi tarihin çöplüğüne yollayın"

Milletvekili dokunulmazlığını teröristlere kalkan olmak için kullanan, belediye araçlarını teröristlere tahsis eden bir anlayışın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey bulunmadığı açıktır. Devletten gelen parayı Kandil'e gönderenlerle bizim yürüyecek yolumuz yoktur.

2019'da yoldaşları CHP ile beraber bunların da siyasi ömürlerini doldurduklarına şahit olacağız. Sizlerden ülkemizin başına karabasan gibi çöken bu 2 faşist partiyi layık oldukları yere, tarihin çöplüğüne yollamanızı bekliyorum. 2023 Türkiyesi’nde bu anlayışların hiçbiri kendilerine yer bulamayacaktır.