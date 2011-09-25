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Erdoğan'dan Siirt yorumu: PKK işini yapıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Maalesef terör örgütü vahşetini devam ettiriyor. Biz de bunun karşısında

25 Eylül 2011 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Maalesef terör örgütü vahşetini devam ettiriyor. Biz de bunun karşısında görevimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'la görüşmesinin ardından konakladığı Peninsula Otel'de gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başbakan Erdoğan, Siirt'e meydana gelen saldırıda 5 askerin şehit olmasıyla ilgili olarak, “Maalesef terör örgütü vahşetini devam ettiriyor. Ben size ikide bir bu tür değerlendirmeleri yapmayı da doğru bulmuyorum. Tabii o görevini yapıyor, biz de bunun karşısında görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Üzerinde yoğun bir şekilde duruyoruz. Arkadaşlardan detayları henüz almadım. Türkiye'ye döndükten sonra değerlendirmelerimizi yapıp ona göre adımlarımızı atacağız” dedi.


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