Erdoğan'dan servisçilere tepki: Size söz vermedim

Türkiye Esnaf Buluşması programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonda bazı servisçilerden plaka tahdidi sloganları yükselince "Ben size plaka tahditi sözü vermedim. Hak edilmediğiniz şeyi, kusura bakmayın veremeyiz" dedi. Erdoğan'ın bu sözü üzerine bazı servisçilerin salondan ayrıldığı görüldü.

Erdoğan, İstanbul'da Bağcılar Spor Kompleksi'nde düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması'na katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Millet olarak bizi bugüne ulaştıran yüksek ahlaktır. Bizde esnaf Ahi'dir, yani kardeştir, eli açıktır. Esnaf ve sanatkarların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Esnaf ve sanatkarların haksız rekabete karşı korunması gerektiğine inanıyoruz, çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz" dedi.

"Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sıkıntıların temelinde kaos vardır, kavga vardır güvensizlik vardır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 14 yılda Türkiye'yi 3 kat nasıl büyüttük biliyor muşunuz. İstikrara ver güven ortamını tesis edip koruyarak bunu başardık. Fakat ne yaparsanız yapın sistem sorunlu olunca bire yere geliyor ve tıkanıyor" dedi.

"Fatura yavrularımıza çıkar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunan minibüsçülerin sloganları üzerine, "Az önce genel sekreterinizi bir mektup verdi. Mektubu okudum. Tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımıza verdim. Kendileri arkadaşlarınızla konuşmak suretiyle inşallah bir yere varacaklar" dedi.

Tahdidin adil bir yaklaşım olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu işe tahdit getirdiğinizde bu işin faturası tüm ülkedeki yavrularımıza olacaktır. Servis taşımacılığın maliyet bir anda artacaktır şişecektir" diye konuştu.

"Ben size söz vermedim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında servisçilerin tahdit konusundaki sloganları üzerine, "Ben size plaka tahdidi sözü vermedim. Eğer ben plaka tahdidi söze verdiysem o günün konuşmaları ortada gelin sözümün arkasındayım. En büyük bedeli çocuklarımız öder. Hak edinmediğiniz bir şeyi kusura bakmayın hak olarak veremeyiz. Burada plakalar konusuna yapılan görüşmelerde mevcut plakaların farklılık arz eder hale getirmesi konusunda bir adım atılması arz ediliyor. Ama tahdit koyduğunuz anda bir anda piyasalarda plaklar hak edilmediği bir şekilde artacak gidecek. Kimse kapris yapıp bu kaprislere ülkeyi alet etmesin. Tayyip Erdoğan verdiği bir sözün arkasında durur. O günkü konuşmamı çıkartacağım kayıtlardan. Ben plaka sorunun halledeceğimizi söyledim tahditli plaka sözü vermedim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sözleri üzerine, salonda bulunan bazı servisçilerin salonu terk ettiği görüldü.