Erdoğan’dan sert mesajlar



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler sonrasında gece yarısına doğru geçici seçim sonuçlarını değerlendirdi. Erdoğan AKP Genel Merkezi'nde yaptığı yaklaşık bir saat süren teşekkür konuşmasında bundan sonraki süreçle ilgili mesajlar da verdi.

Seçmenin sandıkta ‘Büyük Türkiye' hedeflerine sahip çıktığını, ülkeye ve dünyaya bir mesaj verdiğini belirten Erdoğan, “Ahlak dışı siyaset, kaset, montaj siyaseti kaybetmiştir. Statüko bugün çok büyük bir darbe almıştır” diye konuştu.

Erdoğan, devlet içinde devlet olmayacağını ve bunu ayıklama zamanı geldiğini belirterek, “Bundan sonra inlerine gireceğiz” dedi. “Bizler de iyi niyetimizin kurbanı olduk“ diyen Erdoğan, “Ama şimdi artık bunları ayıklama zamanı gelmiştir hukuk içinde, yasalar içinde. Çünkü bu tür şebekeleri ne bu millet hoşgörüyle karşılar ne de biz karşılarız” diye sözlerini sürdürdü.

Başbakan Erdoğan, "Şehitlerin kanıyla yoğrulmuş bu toprakları biz Pensilvanya'ya veya onun buradaki hain uzantılarına asla teslim etmeyiz. Şu anda kaçanlar kaçtı, yarından itibaren de kaçanlar olabilir. Bazıları için şahsen suç duyurusunda bulundum. 'Bunlar kaçabilir' dedim. Bundan sonra, dedim ya, inlerine gireceğiz. Hesabını bunun ödeyecekler, bedelini ödeyecekler" şeklinde sözlerini sürdürdü.

"Suriye bizimle savaş halinde"

Erdoğan, Suriye ile ilgili internete sızan Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeye işaretle, bu konuşmaları sızdırmanın vatan hainliği olduğunu ve ulusal güvenliği tehdit ettiğini belirtti ve “Suriye şu an bizimle savaş halinde” ifadesini kullandı. Türkiye'ye saldıranların hayal kırıklığına uğradıklarını belirten Erdoğan, “milletin bu sinsi planları, ahlaksız tuzakları bozduğunu” ifade etti.

Erdoğan, “Buradan bile bir şey bekliyorlardı, '25'inden sonrası kaos' dedikleri olay buydu. Ekonomi çökecekti? Çöktü mü? Daha güçlenerek geliyoruz. Ekonomide de siyasette de demokraside de daha güçlü demokrasiyi getireceğiz. Batı'nın özlemini duyduğu demokrasi bizde var“ diye konuştu.

“Güçlenerek geliyoruz”

Seçim resmi sonuçları açıklandıktan sonra durum değerlendirmesi yapacaklarını ve oy vermeyenlerin de mesajını samimi bir şekilde değerlendireceklerini belirten Erdoğan, “Daha güçlenerek geliyoruz. Ekonomide de siyasette de demokraside de güçleneceğiz, en güçlü demokrasiyi getireceğiz” dedi.

Muhalefete oy verenlere “Gelin yeni bir sayfa açalım” çağrısında bulunan Erdoğan, “Türkiye artık yeni bir döneme girmiştir. Bugün yeni Türkiye kazanmıştır. 2023 hedefleri, çözüm süreci, milli birlik ve kardeşlik süreci kazanmıştır. 77 milyon içinde tek bir kişi bile kaybetmemiştir çünkü bu kadro ayrımcılık yapmadan işbaşındadır” diye konuştu.