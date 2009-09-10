Erdoğan'dan sel yorumu: Derenin intikamı ağır olur

Başbakan Tayip Erdoğan, iftarını açıtığı AKOM'da, İstanbul Valisi Muammer Güler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'la kameraların karşısına geçti.

Baskınlarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek konişmasına başlayan Başbakan Erdoğan, "Dün ve bugün Trakya ve İstanbul'da meydana gelen yağışlar sebebiyle büyük felaketlerle karşı karşıya kaldık. Bu olsa olsa 'yüz yılda bir olur' diye tanımlanacak bir durum. Son on yıllara baktığımız zaman metrekareye en fazla yağışın düştüğü yıl, benim belediye başkanı olduğum 1996. O da metrekareye 64 kilogram düşmüş. Şimdi 180 ile 285 kilogram arasında. Bu bambaşka bir felaket. Bu felakette malasef İstanbul'da 26, Tekirdağ'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 9 vatandaşımız da kayıp" diye konuştu.

'Dereler en kısa sürede ıslah edilecek'

Başbakan Erdoğan, her felaketten çıkarılması gereken dersler olduğunu söyleyerek, "Yıllardır bizim bu derelerde ıslah çalışmaları gayretimiz var. Bu benim belediye başkanlığım döneminde başladı. Ancak bu çalışmaların önünde her zaman engeller kondu. Sanıyorum şu olaylar, bu engelleri ortadan kaldırır. Kamulaştırma çalışmaları gayretini engelleye çalışanlar bu günü görmelidir. Ne kadar çalışılırsa çalışın bizim bu tür felaketleri minimize etmemiz gerekiyor. Bunun için ıslah çalışması yapacağız. İmara uygun davranacağız" diye konuştu.

'Derenin intikamı ağır olur'

Başbakan Erdoğan, İstanbul'da ıslah edilen derelerde şu an sıkıntı yaşanmadığını belirterek, buna Küçükköy'ü örnek gösterdi.





"Atalarımız, 'Derenin intikamı ağır olur' demişler diyen Erdoğan, "Dere yataklarındaki ne tür olursa olsun, bütün yerleşimleri bizim süratle kaldırmamız lazım. Biz, gerek valilik gerekse belediye olarak bu konuda adımımızı atacağız. Yarın çalışmalara başlayacağız. Ancak vatandaşlar önümüzde engel olursa bu işi kısa sürede yapamayız. El ele verip kısa sürede bu yapılanmayı yapmalıyız. Bu adımı da Ayamama Deresi'nde başlatacağız" ifadesini kullandı.

Başbakan Erdoğan, felakette 1300'e yakın insanın kurtarıldığını belirterek, "Belediye, valilik, askeriye, itfaiye ve tüm kurumlarımız büyük bir özveri ile çalıştı. Bütün kurumlara bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

'İstanbul Valiliği'ne 2 trilyon aktardık'

Erdoğan, "Zarara uğrayan tüm vatandaşların yanındayız" diyerek, "İstanbul Valiliği'ne 2 trilyon (2 milyon TL) kaynak aktardık. 250 milyar da (250 bin TL) Tekirdağ Valiliği'ne. Zarar görenlerin zararlarını kapatmaya çalışacağız" dedi.

Ayrıca Başbakan önümüzdeki günler için de önlemler alındığını ve yarın bu önlemleri değerlendirmek için toplantı yapacaklarını söyledi.