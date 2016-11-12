Erdoğan'dan şehit kaymakamın cenazesinde idam mesajı: Bizi AB değil, Allah'ın dediği ilgilendiriyor

Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk Sakarya'da toprağa verildi. Cenazede konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Allah'ın izniyle bunların kökünü kazıyacağız. İdam ile ilgili konu TBMM'nin gündeminde. Bununla ilgili kararı Batı değil biz veririz. Millletimin ne istediği aslolandır. Şahsa karşı işlenen suçun tek af yetkisi onun varislerindedir. George ne demiş, Hans ne demiş bizi ilgilendirmiyor. Allah ne demiş bizi o ilgilendiriyor" dedi.

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili kardeşlerim, öncelikle şehidimizin huzurunda onu Rabbimize uğurlarken bugün burada sizlerin bu son görevi ifa etmek üzere toplanmış bulunmanız çok önemli. Muhammed Fatih kısa bir süre önce Külliye'de kendisiyle tanıştığımız bir kardeşimizdi. Kendisine Kayyumluk ve Belediye Başkanlık görevinin verilmiş olması nasıl çalıştığının ifadesi olması bakımından çok önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şöyle devam etti: "Bir defa şunu çok açık ve net söylemek istiyorum. Bu topraklar için bu millet çok şehit verdi. Bu alçaklar, bu ahlaksızlar, bu adiler zannediyorlar ki Kandil'de, şurada burada alçakça yaptıkları bu suikastlarla bir yere varacaklar. Varamayacaklar. Biz Muhammed Fatihlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Allah'ın izniyle bunların kökünü kazıyacağız. Eğer bunların kökünü biz kazıyamazsak bunun hesabını indi ilahide veremeyiz. Bu mücadele sürecek. Yeter ki sevgili kardeşlerim bir olalım.Birbirimizi ne olur Allah için sevelim. Bunu yaptığımızda er geç zafere ulaşacağız. Bu ülkede Muhammed Fatih'ler evelallah bitmez. Bunların kökünü kazıyacağız. Muhammed Fatih kardeşimin kanı yerde kalmayacak. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbimizin bizlere buyurduğu gibi bizler bu işte kararlı davrandığımız sürece onun bize vaadi olan zafere ulaşacağız. Biz de bu şekilde gidiyoruz. Bu konuda ben milletimin hassasiyetini biliyorum. İdam ile ilgili konu TBMM'nin gündeminde. Bununla ilgili kararı Batı değil biz veririz. Millletimin ne istediği aslolandır. Şahsa karşı işlenen suçun tek af yetkisi onun varislerindedir. George ne demiş, Hans ne demiş bizi ilgilendirmiyor. Allah ne demiş bizi o ilgilendiriyor. Makamı Cennet olsun İnşallah. Rabbim bizi birlikte Haşr-u Cem eylesin inşallah."