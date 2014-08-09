Erdoğan'dan secim sonrası bedelli askerlik vaadi

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik beklentisine ilişkin “Seçimden sonra Genelkurmay Başkanımız, Savunma Bakanımızla gerekli görüşmeler sonunda bir neticeye varırız” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınında soruları yanıtladı.

Erdoğan, bedellik askerlikle ilgili soruya "Bu işi sıkıştırmayalım. Seçimlerden sonra atılması gereken adımları atarız. Her türlü kolaylık için gerekli adımları atacağız. Seçimden sonra Genelkurmay Başkanımız, Savunma Bakanımızla gerekli görüşmeler sonunda bir neticeye varırız" şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan'ın acıkmalarından satırbaşları şöyle:

- Herkes kendini rahatça ortaya koyabilsin. Demirtaş’ın Zaza olup da çıkıp benim Kürt vatandaşlarımı istismar etmesinin bir anlamı yok. Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün. Bunu başka yerlere çekmeye hiç gerek yok. Buradan bir netice alabilir miyim diye düşünüyorlar ama buradan bir netice çıkmaz. Vatandaşım da benim böyle düşünüyor. Kılıçdaroğlu da kendini rahatça ortaya koyabilsin. Başka endişeler taşıyor olabilir ama kendini rahatça ifade etsin.

- Mahmur Kampı’nın dağıldığı söyleniyor. Mahmur Kampı bunlar için çok önemli bir yerdi. Bir sene iki sene bu işler yürür ama sonuna kadar devam etmez.

- Biz sıfırdan başlayacak bir cumhurbaşkanı olmayacağız. Eksiklerimiz nelerdir, atılması gereken adımlar nelerdir biliyoruz. Yarım kalan projelerimiz var bunları tamamlayacağız. Tabii ki bunları hükümetimizle oturup konuşarak yürürlüğe sokacağız. Eğitim, sağlık, temel hak ve özgürlükler, ileri demokrasi, ekonomi, tarım konularından taviz veremeyiz. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Paralel yapıyla mücadeleyle yapıyı o makama geldiğimde durdururum sanan varsa sakın öyle düşünmesinler. Bu can bu tende oldukça ulusal güvenliğimizi böyle tehdit eden bir yapıya izin vermeyeceğiz.

- Güçlü bir genel başkan, başbakanlığı elinde bulunduran bir genel başkandır. Haftalık grup toplantılarını televizyon izleyecek biriyle bu iş yürümez. Ben inanıyorum ki olağanüstü kongrede partimin büyük kongre delegeleri bu hassasiyetleri göz ardı etmeyecektir.

- Sadece Çankaya’da oturan bir cumhurbaşkanı olmak istemiyorum. Koşturan, işadamlarımızla birlikte fellik fellik koşturan bir cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Türkiye’yi biz böyle uçuracağız.