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Erdoğan'dan seçim ittifakı toplantısı

Toplantıda seçim ittifakı ve seçim barajı konularını konuşulacağı belirtildi

01 Aralık 2017 13:43

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AKP yöneticileriyle görüşerek Avrupa Birliği (AB) uyum yasaları ve seçim ittifakı çalışması konusund toplantı yapacak.

Habertürk'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda bugün, uyum yasalarıyla ilgili olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkanı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ile Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile bir görüşme yapacak. AKP'de gündem 2019'da hayata geçecek Cumhurbaşkanlığı Sistemi.

Seçim ittifakı ve seçim barajı konuları da gündem de olacak

Toplantıda uyum yasalarının yanı sıra, Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği, seçim ittifakı ve seçim barajı ile ilgili gündemlerinin de görüşülmesi bekleniyor.

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