Erdoğan’dan Sarkozy’ye: Sonucu vahim olur

T24 - Başbakan Erdoğan, Fransa lideri Nicolas Sarkozy’ye mektup göndererek Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili tasarıyı engellemesini istedi. Erdoğan, “İki ülke arasındaki ilişkiler açısından sonuçları vahim olur” dedi.











Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye Fransa meclisindeki, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifi girişimiyle ilgili bir mektup gönderdi.



Erdoğan, Fransa'da 1915 olaylarıyla ilgili yasa teklifiyle ilgili sürecin Türkiye tarafından dikkatle izlendiğini de hatırlattığı mektubunda, ''Bu tür adımların ileri noktalara varmasının, Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel tüm alanlardaki çok yönlü ilişkileri bakımından sonuçları vahim olacağı gibi sorumluluğu da girişim sahiplerine ait olacaktır'' uyarısına da yer verdi.



Mektupta, Cumhurbaşkanı Sarkozy ile göreve geldiğinden bu yana çeşitli vesilelerle fikir teatisinde bulunduklarını hatırlatan Başbakan Erdoğan, bazı konularda mutabakata varılamadığını, bazı konularda ise ortak girişimlere imza attıklarını ifade etti.



Üzerinde belli bir anlayış oluşturulan konular arasında Fransa'da Türkiye karşıtı girişimlerin olduğunu hatırlatan Erdoğan, Sarkozy'nin daha önce yaptığı görüşmede, 2006 yılında Fransız Ulusal Meclisi'nde kabul edilen Ermeni iddialarının inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa teklifini, ''Senato'ya götürmek gibi bir niyeti olmadığını, olayları daha vahim hale getirmek istemediğini'' söylediğini dile getirdi.



Başbakan Erdoğan, bu hususun Sarkozy ile birlikte kurduğu Özel Temsilciler mekanizması tarafından da teyid edildiğini belirtti.



Yeni girişimin kendilerini hayrete düşürdüğünü anlatan Başbakan Erdoğan, mektupta ''Söz konusu yasa teklifinin yasalaşması yönündeki çalışmaları dikkatle izlediğimizi bilmenizi isterim. Bu yasa teklifi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türk ulusunu ve Fransa'da yaşayan Türk toplumunu doğrudan hedef almakta ve hasmane bulunmaktadır. Bu noktada açıkça ifade etmek istiyorum ki bu tür adımların ileri noktalara varmasının Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel tüm alanlardaki çok yönlü ilişkileri bakımından sonuçları vahim olacağı gibi sorumluluğu da girişim sahiplerine ait olacaktır. Dönemsel ve sürekli olarak karşımıza çıkarılan ve her defasında ilişkilerimizi yaralayan inkarcılık konulu yasa tekliflerinin, düşünce ve ifade özgürlüğünü de ihlal ettiği gibi Fransa'nın savunduğu ilkelerle çeliştiğini düşünüyorum. Böyle bir yasanın kabulü, Ermeni meselesine farklı perspektiften bakan kişilerin ifade özgürlüğünün ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açacaktır. Ayrıca bu nitelikte girişimlerin, Türkiye ve Ermenistan arasında tarihe ilişkin ihtilafın diyalog yoluyla görüşülmesine de yapıcı bir katkıda bulunmadığı gibi aksine gerçekliğin ortaya çıkmasına engel oluşturduğunu düşünüyorum'' ifadelerini kullandığı belirtildi.



Bu meseleyle bağlantılı olarak, 1970'li ve 1980'li yıllarda Türk diplomat ve devlet görevlilerinin Fransa'da Ermeni terörünün hedefi olduğunu hatırlatan Başbakan Erdoğan'ın, mektupta, bu hafızanın Türk halkı için halen taze olduğunu, bu nedenle de mevcut girişimlerin Fransa'da yapılmasının, Türk halkındaki algılamasının farklı olduğunu gündeme getirdiği ifade edildi.



Başbakan Erdoğan'ın, mektupta, ''Artık Türkiye-Fransa ilişkileri üçüncü tarafların taleplerine tutsak edilmemelidir. Bu konu hassastır, ciddidir. Sağduyunun siyasi hesaplara üstün gelmesi önemlidir. Tüm bu nedenler ışığında, bu tür mevzuat çalışmalarının sonuçlandırılmayacağı yönünde verdiğiniz sözü tutacağınızı ve telafisi mümkün olmayacak adımların atılmasını engelleyeceğinizi samimiyetle umuyorum'' ifadelerini kullandığı kaydedildi.





