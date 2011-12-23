Erdoğan'dan Sarkozy'ye: Babana sor

T24 - Başbakan Erdoğan, Fransa lideri Sarkozy’ye Cezayirlilerin fırınlarda yakıldığını hatırlatarak, “Bunu bilmiyorsan babana sor” dedi.







Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ''Müslüman Toplumlarda Değişim ve Kadının Rolü Konferansı''na katıldı.



Erdoğan, konferansta yaptığı konuşmada Fransa’da kabul edilen Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili tasarıyı değerlendirdi.



Böyle bir toplantıda Fransa'ya değinmesinin bazı kişiler tarafından sorgulanabileceğini ifade eden Erdoğan, ''Bunu ortak bir mesele olarak gördüğüm için gündeme getiriyorum. Çünkü ayrımcılığın, ırkçılığın bu dünyada nerelerden neşet ettiğini, nerede hala varlığını koruduğunu bilme bakımından bunu söylemeyi kendim için görev telakki ediyorum'' dedi.





'Bilmiyorsan soykırımı babana sor'



Konuya ilişkin dün değerlendirmelerini yaptıklarını ve Fransa'ya yönelik uygulayacakları bazı tedbirleri açıkladıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



''Fransa'da yapılan oylama, ki bugün Fransa'da yaklaşık 5 milyon Müslüman var, Fransa'da ve Avrupa'da ırkçılığın, ayrımcılığın, Müslüman karşıtlığının ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını net olarak ortaya koymuştur. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Türk ve Müslüman düşmanlığı üzerinden seçim kazanma hırsı içine girmiştir ve böyle tehlikeli oyunlar oynamaktan da ne yazık ki kaçınmamaktadır. Cezayir'de, 1945 yılından itibaren tahminen nüfusun yüzde 15'i Fransızların katliamına uğramıştır. Bu bir soykırımdır. Cezayirliler, fırınlarda toplu olarak yakıldı, acımasızca şehit edildi. Eğer Fransa Cumhurbaşkanı sayın Sarkozy, bu soykırımı bilmiyorsa, gitsin babası Pal Sarkozy'e sorsun. Babası Pal Sarkozy, 1940'larda Cezayir'deki Fransız lejyonunda askerlik yaptı. Eminim ki oğluna, Cezayir'deki Fransız katliamı hakkında söyleyecek çok sözü vardır.''





Sarkozy'e hatırlatma



Başbakan Erdoğan, Sarkozy'e bir başka hususu daha hatırlatmak istediğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



''1492 yılından itibaren, yani 15'inci yüzyılın sonlarından itibaren binlerce Musevi aile, İspanya'dan engizisyondan kaçarken onlara Osmanlı devleti, yani bizim dedelerimiz kucak açtı. Bunu söylediğimizde bazı Museviler bundan rahatsız oluyor. 'Niye ikide bir bunları hatırlatıyorsun?' diye... Tarih bilmiyorsunuz da onun için. Binlerce Musevi, Osmanlı topraklarına, Osmanlı'nın hoşgörüsüne sığındı. Yüzyıllar boyunca da Osmanlı Devleti'nin tebaası olarak sorunsuz şekilde hayat sürdü. İspanya'dan kaçıp Osmanlı'ya sığınan Museviler, bugün Yunanistan'da bulunan Selanik şehrine ve çevresine yerleştirildiler. Benedikt Malla, işte Osmanlı'nın sahip çıktığı, kucak açtığı bu Musevilerden biridir. Selanik Osmanlı idaresinden ayrıldıktan sonra 1904 yılında Fransa'ya göç etmek zorunda kalmıştır. Benedikt Malla, bugün Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan Sayın Sarkozy'nin de dedesidir. Sayın Sarkozy, Türkiye'nin tarihinde soykırım bulamaz. Eğer Türkiye tarihine bakarsa, eğer kendi ailesine, kendi aile şeceresine şöyle bir derinliğine bakarsa, orada Türkiye'nin, Türklerin yardımından, hoşgörüsünden, şefkatinden başka hiçbir şey görmez ve göremez.''



Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'in, kendi aile tarihine de baksa, Fransa'nın tarihine de baksa, Türkiye'nin yardımından, dayanışmasından, dostluğundan başka hiç ama hiçbir şey göremeyeceğini vurgulayan Erdoğan, ancak maalesef Sarkozy'in art niyetle, önyargıyla ve oy hırsıyla baktığını ve görmesi gerekenleri görmekten aciz kaldığını belirtti.



Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:



''Bu tehlikeli tutuma karşı Avrupa'yı ve Avrupa Birliğini uyarıyoruz, uyaracağız. Bu tehlikeli tutuma karşı Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere dost ve kardeş ülkeleri uyardık ve uyaracağız. Bu ırkçı, ayrımcı, İslam karşıtı tutuma yönelik olarak ilk aşamada tedbirlerimizi aldık ve dün açıkladık. Bu tutum devam ettiği sürece, biz de aşama aşama tedbirlerimizi alacak, kararlılıkla uygulayacağız.'



