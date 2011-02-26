Erdoğan'dan Sarkozy'e: Sizi Türkiye'de ailece görmek isteriz

T24

Erdoğan: Ailece bekliyoruz





Sarkozy: Erdoğan çok cesur bir insan

"Her konuda mutabık olduğumuz anlamına gelmiyor"



Görüşme 2 saate yakın sürdü

Sarkozy'nin Anıtkabir ziyareti nedeniyle saat 17.00'de planlanan görüşme 25 dakika gecikmeli olarak başlarken, Erdoğan, Sarkozy'yi başbakanlık merdivenlerinde karşıladı. Erdoğan ve Sorkozy, başbakanlık merdivenlerinde tokalaşarak poz verdi. Görüşmenin basına açık bölümünde kısa bir konuşma yapan Başbakan Erdoğan, Sarkozy'ye "Değerli dostum' diyerek hitap etti. Fransa'dan Türkiye'ye 19 yıldır Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret olmadığını hatırlatan Erdoğan, bu süreçten sonra bir Fransız Cumhurbaşkanı'nı görmekten memnun olduklarını söyledi. Sarkozy ile G-20 dönem başkanı olarak ve Türkiye'nin de G-20 üyesi olması dolayısıyla bir arada olduklarına işaret eden Erdoğan, "Gerek G-20, gerek bölgedeki gelişmeleri değerlendirme, AB sürecini değerlendirme fırsatımız olacak. Tabi ben ailece de kendilerini ülkemizde görmek isterim. Fakat onu daha sonra telafi edeceklerini söylediler. Temenni ederim ki en kısa zamanda onu da gideririz" diye konuştu.Erdoğan, Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin geniş çaplı bir zeminde yürüdüğünü de belirtirken, Fransa ve Türkiye'nin hem NATO'da birlikte bulunduğunu hem de ticari noktadaki ilişkilerin çok güçlü olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Geleceğe yönelik atabileceğimiz adımlar olabilir. Bunlarla birlikte Türkiye'nin tarihten gelen sürecinde Fransa'nın siyasi noktadaki ilişkileri Türkiye ile çok çok geniş. Temennim odur ki bundan sonraki süreçte de yere sağlam basan adımları birlikte atalım. Özellikle de bu geleceğimizi beraber inşa etmenin önemli bir adımı olacaktır. Bu ziyareti bu noktada da önemsiyorum" dedi.Sarkozy ise konuşmasına Başbakan Erdoğan'a görüşme için teşekkür ettiğini ifade ederek başladı. Başbakan Erdoğan'ın çok iyi tanıdığını söyleyen Sarkozy "Çok saygı duyduğum, takdir ettiğim bir kişi. Cumhurbaşkanı olmadan önce kendisiyle tanışma fırsatım olmuştu. Çok cesur bir insandır kendisi. Reform ruhunu içinde taşıyan bir insandır. Samimiyetle söyleyeyim; Fransa'nın G-20 dönem başkanlığı boyunca Sayın Başbakan Erdoğan ile birlikte çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Uluslararası para sisteminin reformu ve ham madde fiyatlarının düzenlenişi konusunda iki büyük konu konusunda mutabık olduğumuz çok konu var. Sayın başbakan Erdoğan'ın bu konudaki görüşlerine ve desteğine çok önem veriyorum" dedi.Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu da vurgulayan Sarkozy, şöyle devam etti:"Türkiye uluslararası planda çok önemli rol oynayan bir ülkedir. Bunu Sayın Başbakana sık sık belirtmişimdir. Hem tarihi açısından hem fiziki konumu hem de demokrasisi açısından Türkiye dünyanın dengesine çok şey katabilir. Bu nedenle ben Türkiye'nin, örneğin İran dosyasında katkılarını büyük bir memnuniyetle karşılamıştım. Tabi bu, her konuda mutabık olduğumuz anlamına gelmiyor. Ama Türkiye'nin yeri ve konumu barışa çok şey katabilir, buna inanıyorum. Biz yaptırımlardan yanayız. Türkiye yaptırımlar konusuna biraz daha çekinceli bakıyor. Fakat her birimiz kendi rolümüzü oynayabiliriz. Ortadoğu'da gözlerimizin önünde bugün yeni duruma, dünyaya baktığımızda Türkiye'nin konumu batı ve doğu arasındaki köprü rolü çok önemli. Türkiye ve Fransa olarak birlikte çok şey yapacağız. Bu konuda çok muazzam bir potansiyel var. Mutabakat noktalarımız çok sayıdadır. Aynı görüşte olmadığımız konularda da birbirimizle konuşuyoruz ve ortak noktalar bulmaya çalışıyoruz."Sarkozy, İstanbul'a tekrar gidebilmekten dolayı çok mutlu olacağını ve İstanbul'u çok iyi tanıdığını da belirterek, Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapmaktan büyük mutluluk duyacağını da söyledi. Sarkozy, "Türk dostlarıma şunu belirtmek istiyorum. Bugün bir çalışma ziyareti çerçevesinde buradayım. Sayın Başbakanın Türkiye'de yapacak çok işi var ve benim Fransa'da yapacak çok işim var. İstanbul'a gelebilme fırsatını devlet ziyareti vesilesiyle bulabileceğim" dedi.Erdoğan ile Sarkozy, basına yaptıkları açıklamanın ardından baş başa görüşmeye geçti. Görüşme sırasında, Başbakan Erdoğan, Sarkozy'e ''Türk-Fransız ilişkilerinin başlangıcını sembolize eden'' tarihi bir belge verdi. Sarkozy ise Erdoğan'a, 1998 yılında Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Kupası için özel olarak Fransız sanatçı Mauro Corda tarafından sadece 250 tane yapılan ''Evrensel İnsan Heykeli'' adlı yeşil bronz bir heykel hediye etti. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleşti. Sarkozy, Başbakanlık'ta 1 saat 50 dakika kaldı.