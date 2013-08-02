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Erdoğan'dan Samaras'a Sakız Adası operasyonu teşekkürü

Başbakan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Samaras'ı telefonla arayarak başarılı operasyondan dolayı teşekkür ve tebrik etti

02 Ağustos 2013 04:09

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sakız Adası açıklarında ele geçirilen mühimmat yüklü botla ilgili, başarılı operasyondan dolayı Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras'ı telefonla arayarak teşekkür ve tebrik etti.
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Samaras'ı akşam telefonla aradı. Erdoğan, terörle mücadele çerçevesinde düzenlenen başarılı operasyon dolayısıyla Başbakan Samaras'a tebriklerini iletti.
Telefon görüşmesi sırasında iki lider, Türkiye-Yunanistan Yüksek İşbirliği Konseyi'nin önümüzdeki aylarda Atina'da gerçekleştirilecek üçüncü toplantısının hazırlık çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde de bulundu

 

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