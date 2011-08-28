-Erdoğan'dan Şahin'e başsağlığı mesajı ANKARA (A.A) - 27.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, teröristlerce Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen saldırıda bir geçici köy korucusunun şehit olması dolayısıyla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e başsağlığı mesajı gönderdi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de teröristlerin saldırısı sonucu 1 geçici köy korucumuzun şehit olması, 3 geçici köy korucumuzun da yaralanması nedeniyle İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin'e bir baş sağlığı mesajı göndererek üzüntülerini bildirmiş, yaralı geçici köy korucularımız için acil şifalar dileğinde bulunmuştur.''