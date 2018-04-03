Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Anlaşma yaptık, bitti o iş; teslimat öne çekilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü.Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir buçuk saat sürdü. Erdoğan ve Putin daha sonra "Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"na geçti. İki lider bir buçuk saat süren toplantının ardından ortak basın açıklaması düzenledi. Erdoğan, Türkiye'nin alımı konusunda Rusya'yla anlaşmaya vardığı S-400 füze savunma sistemleri konusunda "S- 400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş. Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir." dedi.

"Ticaret hacmi yüzde 32 arttı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"(Rusya ile) Ticaret hacmimiz, bir önceki yıla göre bizim hesaplamalarımızda yüzde 32 arttı ve 22 milyar doları da aşmış bulunuyor. Hedeflerimiz çok daha yüksek. İki ülke arasında bizim hedefimiz aslında 100 milyar dolara ulaşmak. Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması görüşmelerinin bir an önce sonuçlandırılması ve bu vesileyle de 100 milyar dolar hedefine yaklaşmamızı temenni ediyorum ki sağlamış olacaktır."

"2017 yılında misafir ettiğimiz Rus vatandaşlarının sayısı 4,7 milyona ulaştı. Böylece Türkiye'yi ziyaret eden turistler arasında özellikle Rusya Federasyonu'ndan gelen turistler birinci sıraya yerleşmiş oldu. Önümüzdeki yıl bu rakamın 6 milyona ulaşması bekleniyor."

Türkiye-Rusya-İran 3'lü zirvesi

"Yarın İranlı mevkidaşımızın (Ruhani) da katılımıyla yapacağımız üçlü zirve toplantısında, bu sürecin, Astana görüşmelerinin seyri hakkında, görüş alışverişini çok daha farklı bir şekilde ele alma imkanımız olacak."

"2019 yılında Türkiye'de ve Rusya'da gerçekleştirilecek Kültür ve Turizm Yılı etkinlikleri büyük önem taşıyor. Toplumsal Forumun Moskova Yunus Emre Kültür Merkezi ve Ankara'daki Rus Kültür Merkeziyle birlikte bu sürece katkı sağlayacağını da düşünüyoruz."

Afrin operasyonu

"Sayın Putin'e Afrin Operasyonunun sonuçları hakkında gerekli bilgileri aktarma fırsatını buldum. Harekatın, ülkemizin güvenliği yanında komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliği açısından da önemini vurguladım. İnşallah bundan sonra da Suriye'de istikrarın tesisi, huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında beraber çalışmayı sürdüreceğiz."

"İkili iş birliğimiz tıpkı su verilmiş demir gibi çelikleşti"

"Kimi çevrelerin Türk-Rus iş birliğini zehirleme gayretlerine şahit olduk ama hamdolsun ilişkilerimiz, bu zorlu sınavları başarıyla atlattı. Boşa çıkan her provokasyonla ikili iş birliğimiz tıpkı su verilmiş demir gibi çelikleşti, güçlendi."

"Suriye'nin geleceği terör örgütüne bırakılmaz"

"Bulunduğumuz nokta itibarıyla Suriye'de Rus dostlarımızla birçok temel konuda aynı endişeleri paylaşıyoruz. Suriye'nin geleceğinin DEAŞ, YPG, PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, ortak çıkarlarımıza odaklanarak işbirliğimizi devam ettireceğiz."

S-400 füzeleri

"S400 füzeleriyle alakalı konu, tamamıyla Türkiye'nin kendi kararıdır ve bu konuda değerli dostlarımız Rusya Federasyonunun bu talebimize olumlu yaklaşımı, aramızda bu anlaşmanın yapılmasını getirmiştir ve biz de S400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş. Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir."

Putin'in konuşması

Putin'in konuşmalarından satır başları...

"İkili ilişkilerimizin tüm yönlerini ele aldık. İleriye dönük temel hedefleri atmış bulunuyoruz. Ticari anlaşma imzaladık. Yeni anlaşmalar hazırlanması konusunda ilgili birimlere talimat verdik. Toplam 8 görüşme yaptık. Dışişleri bakanlıklarımız yoğun bir temas içinde bulunuyor. Ticari ve ekonomik iş birliğimiz ilgi odağı haline geldi görüşmelerimizde. 2017 yılında Rus-Türk hacmi artmış bulunuyor. 22,1 milyar doları buluyor ticaret hacmimiz.

Savunma sanayi konularını da ele aldık. S-400 füzelerini de görüştü. Teslimat sürelerini azaltma kararı aldık.

Rusya'dan Türkiye'ye turist akını devam ediyor. Bu bağlamda vize rejiminin ne gibi belgeler ile yapılabileceğini, kaldırılması için neler yapılır bunları da konuştuk.

Suriye meselesinin çözüm konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu."

Soru-cevap

Putin: Türkiye ile olan ilişkilerimiz yapıcı ve verimli. Yapıcı yaklaşımın meyvelerini ticari ilişkilerimizde görüyoruz. Türkiye piyasasına doğalgaz sevkiyatımız var. Avrupa meslektaşlarımızla uzun yıllar görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler devam ederken Türkiye ile benzeri bir projeyi neredeyse tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye çok güvenli ve olumlu ortağımız. Tükiye ile ilişkilerimizi zedeleyecek bir şey görmüyorum. TürkAkım'da deniz kısmında iki ayrı hat kuruluyor. Kısa süre içinde kara kısmında da hat kurmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde S-400 sistemlerinin teslimat sürelerinin azaltılmasına karar verdik.

Erdoğan: (S-400) Tamamıyla Türkiye'nin kendi kararıdır. Biz de S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve bu defteri kapattık, bitti o iş. Teslimatı erkene almak sureti ile Rusya bize olan samamiyetini güçlü hale getirmiştir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali bizim geciktiğimiz bir konudur. Enerji ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacağız.

Putin: Yarın kimyasal silahların yasaklanması için bir toplantı yapılması yönünde girişimde bulunacağız. Biz kapsamlı bir soruşturma istiyoruz. İsteriz ki biz de bu soruşturmaya katılmak istiyoruz. Biz de gerekli soruşturmayı Rusya içinde yapacağız.

Putin: (Münbiç) Suriye ve başka ülkeler ile Suriye meselesinin çözümü konusunda işbirliği yapıyoruz. Öncelimiz toplrak bütünlüğünü sağlamak ve terörü yok etmek. Türkiye ile işbirliği yapıyoruz ileride de yapacağız. Kürt halkı Suriye'nin vazgeçilmez halkıdır. Suriye'de kendi yerini bulma hakkına da sahiptir.

Putin: Çeşitli konuları ele aldık, görüşmemeizde. S-400 teslimat sürelerinin azaltılması konusunda Türk partnerlerimizin ricası olsu bize, olumlu bulduk.

Erdoğan: S-400 konusunda mutabıkatımız var. Bu şekli ile bu adım atılırken savunma sanayine yönelik başka konularda da işbirliğimiz olabilir.