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Erdoğan'dan Rojin'e özür

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in “aşüfte” dediği Rojin’i Başbakan Erdoğan ve eşi ile Bülent Arınç aradı.

25 Aralık 2011 02:00


T24-  TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in “aşüfte” dediği türkücü Rojin’i Başbakan Tayyip Erdoğan ve eşi ile Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç aradı.




Hürriyet'in haberine göre, dün sabah Rojin’i telefon eden Erdoğan çifti ile Arınç, üzüntülerini dile getirdi, konunun takipçisi olacaklarını iletti. Arınç, şunları kaydetti:
“TRT Genel Müdürümüz İbrahim Şahin’in sanatçı Rojin’e yönelik sözleri son derece yakışıksızdır. Özellikle de kendisinin bulunmadığı ortamda halkın sevdiği kadın bir sanatçıya yapılmış olması, olayın başka bir vahim yanıdır. Rojin’i telefonla aradım. Konuştuk. Son derece üzgün olduğunu gördüm. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim.”


TRT Genel Müdürü Şahin Ankara’da bir toplantıda “Burada kadın yok değil mi?” diye sorduktan sonra Rojin’den söz ederken “aşüfte kadın” demişti. Şahin’e dava açmaya hazırlanan Rojin ise konuşmak istemediğini bildirdi.

Dün akşam saatlerinde İbrahim Şahin, yazılı açıklama yaparak, “Sanatçı Rojin’le ilgili maksadı aşan bir ifade kullandım. Kendisinden ve kamuoyundan özür diliyorum” dedi.

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