Erdoğan'dan referandum tahmini: Ciddi manada bir destek oranı var; zaten böyle olmasa bu işe girişmezdik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek referandum sürecine giren anayasa değişiklik teklifine ilişkin olarak halkın ciddi oranda destek verdiğini belirterek "Halkımız referandum ile birlikte partili cumhurbaşkanlığına sıcak baktığı ve ciddi manada bir oranla bu işe yaklaştığını görüyoruz. Zaten böyle bir şey olmasa biz de bu işe girişmeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı rejimin değişmediğini sistemin değiştiğini belirterek " Partili cumhurbaşkanlığı süreci bu işin en farklı olan yönü olacak. Bu bir rejim değil, sistem değişikliğidir. Bu sistem değişikliği Cumhuriyetimiz'in kuruluşuna dayanır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan Ortadoğu'nun en güçlü ülkesinin Türkiye olduğunu vurgulayarak ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'daki tavrının ne olacağının önemli olduğuna vurgulayarak "Türkiye Ortadoğu'nun en güçlü ülkesidir. Bizim için Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacak bu önemli; bazı söylemler geliyor ki, rahatsız edici" diye konuştu.

Doğu Afrika gezisi öncesi Atatürk Havalimanı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Mozambik'e cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olacak. FETÖ'nün oradaki faaliyetlerini de masaya yatırıp, yetkillierle görüşeceğiz. Maarif Vakfı ile birlikte FETÖ ile mücadelede beklentilerimizi paylaşacağız.

"FETÖ'nün, bu katil sürüsünün gizlenme imkânı kalmadı"

FETÖ'nün kardeş coğrafyalarda tasfiye edilmesi için yoğun mücadele ediyoruz. Afrika ülkelerinde bu örgüte karşı net tavır her geçen gün artmaktadır. Bu katil sürüsünün artık diyalog, hizmet diyerek gizlenme şansı kalmamıştır.

"Rejim değil sistem değişikliği"

Öncelikle ülkemizle alakalı açıklamaları henüz erken buluyorum. BU sürecin Parlamento aşaması çok başarılı sonuçlandı. Şimdi milletimizin referandum kararında ne verecek bunu görmemiz lazım. Milletim bu kararı onaylarsa seçim olacak. Bu da şu an için 2019. Neticeleri alalım ve bundan sonra adımları atalım. Partili cumhurbaşkanlığı süreci bu işin en farklı olan yönü olacak. Bu bir rejim değil, sistem değişikliğidir. Bu sistem değişikliği Cumhuriyetimizin kuruluşuna dayanır. İkide bir tek adam diyorlar, Cumhuriyet'in kuruluşunu bilmeyenler bunu anlamaz.

"Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı önemli"

2019'da seçim yapılır ve partili cumhurbaşkanı seçilir. Artık ağırlıklı olarak Parlamento dışı bir kabine oluşturma şansı olacağı için çok önem arz ediyor.

Sayın Trump birçok açıklama yapıyor. Köprüler, demir yollarından öte Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacak? Bazı söylemler geliyor ki, açıkcası bunlar rahatsız edicidir. Toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Ortadoğu istiyoruz. Parçalı bir Ortadoğu'yu kabul etmemiz mümkün değil.

Randevu ne zamana verilir şu anda bilemiyorum. Dışişleri çalışmaları yürütüyor.

"Halkımız referanduma sıcak bakıyor"

Şu anda zaten meydanlardayım. Değerlendirmeleleri yaptıktan sonra halkımızla ne zaman bir araya geleceğiz planlayacağız. Cumhurbaşkanlığını ilgilendiren bu durumda herhalde biz de



Referandum tahmini için biraz daha erken. Hızlanalım öyle paylaşırız. Halkımız referandum ile birlikte partili cumhurbaşkanlığına sıcak baktığı ve ciddi manada bir oranla bu işe yaklaştığını görüyoruz. Zaten böyle bir şey olmasa biz de bu işe girişmeyiz.

