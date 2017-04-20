Erdoğan’dan referandum itirazına ilk yorum: Bitti bu iş!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin 16 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’nun “mühürsüz oy ve pusula” kararından sonra tartışılmaya başlayan referandum için iptal başvurularının reddedilmesi hakkında ilk defa yorum yaptı.

A News'a konuşan Erdoğan, “Anayasa Mahkemesi’nin veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yetki alanında değil. Avrupa'nın müdahalesi ters tepti. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı kesin, bu iş bitti” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin de kurucu olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) referandum için hazırladığı rapora yönelik olarak "Tarafsız ve bağımsız olmaları gerekir. AGİT'in tarafsızlığına nasıl inanayım?” ifadesini kullandı.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 16-17 Mayıs'ta görüşeceklerini açıkladı.