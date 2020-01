 Erdoğan'dan Rakka'daki Öcalan posteriyle ilgili açıklama (Ek bilgilerle) 

İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın posterinin Rakka\'daki meydana asılmasıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, \"Rakka\'da terörist başının posterini orada bir yere asmışlar. Bunu Amerika nasıl izah edecek. Lafa geldiği zaman \'PKK terör örgütüdür\' diyorsun. Avrupa Birliği üyesi ülkeler \'terör örgütüdür.\' diyor. Aynı şeklide terörist başının posterini astılar ve polis de oradan seyrediyor. Bunu neyle izah edecekler? Terörle mücadelede dayanışma bu mu? Ama biz ikili görüşme yaptığımız zaman diyorlar ki; \'biz terörle mücadelede yanınızdayız\' İnanmıyoruz, yanımızda değilsiniz. Yanımızda olsanız polisinizle bunları korumazsınız. Almanya\'da polis eşliğinde yürüyüş yapıyorlar. Dürüst değiller. Ben kendilerini önce dürüst olmaya davet ediyorum. Ondan sonra kalkıp zaman zaman bazı talepte bulunmasınlar. Bilsinler ki; her şeyin bir karşılığı vardır\" dedi.

\"GELECEĞİMİZİ BİRKAÇ ULUSLARARASI KURULUŞUN VE AKTÖRÜN İNSAFINA BIRAKAMAYIZ\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında Dolmabahçe Sarayı\'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, \"D-8\'i genişletmekten de korkmayalım diyoruz. Görüştüğüm arkadaşlara bu teklifi de yaptım. Nitekim Dışişleri Bakanlarımız kendi aralarında görüştüler. Bu sayıyı D-8\'i, D-20\'ye kadar çıkarabiliriz. Böyle bir adım atmamızın çok çok faydalı olacağını ve bu konuda da birebir yaptığım görüşmelerde arkadaşlarımız \'Biz bu düşüncenize olumlu bakıyoruz.\' dediler. Bunun takibini, detaylarını Dışişleri Bakanlarımız aralarında görüşecekler. Üç kıtada temsil edilen D-8 teşkilatının yedi saygın üyesini, kıtaları birleştiren yedi tepeli İstanbul\'da misafir ettik. Zirve sırasında D-8 ülkelerinden gelen dostlarımızla birlikte geçtiğimiz aslında 20 yılın muhasebesini yaptık. Teşkilatın kendini yenileyip geliştirmesi, geleceğe çok daha güçlü şekilde hazırlanması için hangi adımları atmamız gerektiğini istişare ettik. Üye ülkelerin müşterek duruşunu ortaya koyan İstanbul bildirisi de yine zirve kapsamında kabul edildi. Ayrıca kısa ve orta vadede gerçekleştireceğimiz hedefleri konu alan bir eylem planı üzerinde de mutabık kaldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan: \"20 yılı geride bırakan ve olgunluk çağına doğru yelken açan D-8\'in günümüz dünyasında artık daha fazla görünürlük kazanması gerekiyor. Zirve oturumunda da belirttiğim üzere D-8 üyesi ülkeler olarak geleceğimizi birkaç uluslararası kuruluşun ve aktörün insafına bırakamayız.\" diye konuştu.

\"İNSANA HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERMEDEN HİÇBİR SORUNUN ÜSTESİNDEN GELEMEYİZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Biz çevreyi kirleten, doğal kaynakları düşüncesizce tüketen, kazanç uğruna savaşı, çatışmayı, katliamları meşru gören bir kalkınma modelini asla benimseyemeyiz. Biz kendimiz rahat yaşayacağız diye milyarlarca insanın emeğini, alın terini sömüremeyiz. Kendilerinde on binlerce nükleer başlık olan ülkeler, binlerce nükleer başlık olan ülkeler başkaları yaparken \'Hayır yapamazsınız\' deme hakkını acaba kendilerinde nereden buluyorlar? Bunu hangi adalet anlayışıyla açıklayacağız. \'Ben güçlüyüm, öyleyse ben ne dersem olur\' mantığıyla mı yapacağız. İnsanı merkeze almadan, insana hak ettiği değeri vermeden hiçbir sorunun üstesinden gelemeyiz.\" şeklinde konuştu.

\"BİLSİNLER Kİ; HER ŞEYİN BİR KARŞILIĞI VARDIR\"

Bir gazetecinin sorusu üzerine Erdoğan: \"D-8 ülkelerinin tamamında bir kararlılık var. Özellikle PKK olsun, FETÖ olsun bu konularda, buradaki ülkeler ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini, bizden bazı bilgileri alma, -istihbaratı konuşuyorum- istihbarat noktasında her türlü dayanışmanın içinde olma kararlılığı var. Rakka\'da terörist başının posterini orada bir yere asmışlar. Bunu Amerika nasıl izah edecek. Lafa geldiği zaman \'PKK terör örgütüdür\' diyorsun. Avrupa Birliği üyesi ülkeler \'terör örgütüdür.\' diyor. Aynı şeklide terörist başının posterini astılar ve polis de oradan seyrediyor. Bunu neyle izah edecekler? Terörle mücadelede dayanışma bu mu? Ama biz ikili görüşme yaptığımız zaman diyorlar ki; \'biz terörle mücadelede yanınızdayız\' İnanmıyoruz, yanımızda değilsiniz. Yanımızda olsanız polisinizle bunları korumazsınız. Almanya\'da polis eşliğinde yürüyüş yapıyorlar. Dürüst değiller. Ben kendilerini önce dürüst olmaya davet ediyorum. Ondan sonra kalkıp zaman zaman bazı talepte bulunmasınlar. Bilsinler ki; her şeyin bir karşılığı vardır\" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)