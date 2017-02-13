Erdoğan'dan Rakka için 'koalisyon' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün üssü konumunda olan Rakka'ya yapılacak operasyon için "ABD önderliğindeki koalisyon güçleri ile ortak hareket etmek istediklerini" açıkladı.

Bahreyn ziyareti sırasında düzenlenen bir basın toplantısı sırasında konuşan Erdoğan, konu ile ilgili şunları söyledi:

"Bizim attığımız adım bir hedefe kilitlenmiştir. Ondan sonra doğuya yönelerek Menbiç ve Rakka'da eğer koalisyon güçleri ile müşterek adımı atarsak, bu müşterek adımla birlikte de oradaki belirli bir hedef- ki o da terörden arındırılmış bir güvenli bölge hedefidir- terörden arındırılmış bu güvenli bölgeye, özellikle ağırlıklı olarak Arap kardeşlerimiz, Türkmenler yerleşme imkanını bulacaktır."

ABD Başkanı Donald Trump'ın da üzerinde durduğu "Suriye'de güvenli bölge oluşturma" konusuna da değinen Erdoğan, "Hedefimiz, burada en az 4-5 bin kilometrekarelik bir alanı, terörden arındırılmış, güvenli bölge haline getirmektir" dedi.

Erdoğan, Ekim ayında yaptığı açıklamada, bir önceki başkan Obama'ya, Menbiç ve Rakka'ya birlikte operasyon düzenlemeyi önermişti.

Kasım ayı içinde BBC Türkçe'ye açıklama yapan Suriye'nin kuzeyindeki Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eşbaşkanı Salih Müslim, YPG'nin Suriye Demokratik Güçleri çatısı altında Rakka harekâtına katılacağını söylemişti.