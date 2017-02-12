Erdoğan'dan Rakka açıklaması: El Bab'dan sonra durmak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden Fırat Kalkanı Operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, El Bab'ın nihai hedef olmadığını ifade ederek, "DEAŞ'ın asıl merkezi El Bab değil Rakka." dedi.

Bahreyn'e yapacağı ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, tarihi 16 Nisan olarak kesinleşen referandum ve 173 gündür süren Fırat Kalkanı Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un "El-Bab operasyonunun başarılı olmasıyla Fırat Kalkanı Harekatı'nın hedefine ulaşmış olacağı"na yönelik sözlerine ilişkin, "Orada bir iletişim sıkıntısı olabilir. El Bab'dan sonra durmak… Böyle bir şey yok." dedi.

IŞİD'in El Bab'ı terk etme sürecinde olduğunu açıklayan Erdoğan konu ile ilgili şunları kaydetti:

"Şu anda El-Bab, gerek bizim tarafımızdan, gerekse Özgür Suriye Ordusu tarafından dört bir yandan kuşatılmış vaziyette ve güçlerimiz Özgür Suriye Ordusu ile birlikte de merkeze inmiş vaziyette. En önemli nokta olan hastane kısmı. Bu hakim noktayı bizler ele geçirdikten sonra süreç çok daha hızla lehte gelişmeye başladı. Merkeze de girilmesi hasebiyle artık DEAŞ güçleri tamamıyla El-Bab'ı terk etme süreci içerisine girdi. Öyle zannediyorum ki artık bundan sonrası an meselesidir."

El Bab'ın nihai hedef olmadığını da ifade eden Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"El Bab bir defa bizim nihai hedefimiz değildir. Şu ana kadar biliyorsunuz 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. DEAŞ'ın asıl merkezi El Bab değil Rakka. Nihai hedef de 5 bin km karelik bir alanı temizlemektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki güvenli bölgeler konusunda da ABD Başkanı Trump ile konuştuklarını açıklayarak, "Hedef burada (Suriye), 4-5 bin kilometrekarelik bir terörden arındırılmış güvenli bölgedir." dedi. Erdoğan, oluşturulacak güvenli bölgelerde yeni şehirler kurma fikrini Trump'a önerdiğini de dile getirdi.

Erdoğan, referandum öncesi halkın cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda bilgilendirilmesinin önemli olduğunu, bunun için alanlara çıkacaklarını söyledi.

Referandumun, darbe girişimine yanıt olacağını söyleyen Erdoğan, "Hayır diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un bir yerde de yanında yer almaktır. Bunu kimse sağa sola çekmesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum anketleriyle ile ilgili soruyu da şöyle yanıtladı.

"Şu anda tabi sağlıklı bir anket döneminde değiliz. Tabi ki anketler de geliyor ama asıl anketlerin bize akışı arzayiye çıkışla beraber daha da yoğunlaşacaktır. Şu anda ben halkımızın henüz Cumhurbaşkanlığı sistemini tam olarak anlama konumuna geldiğine ihtimal vermiyorum çünkü bunu halkımıza iyice anlatmamız lazım.

Ben bu konuda halkımızın hassasiyetine inanıyorum. Sıkıntıları halkımız da gayet iyi biliyor. Çünkü bir tarafta bu ülkeyi bölmeye parçalamaya çalışan bir terör örgütü var. Bölücü terör örgü ne diyor? Hayır diyor. Dolayısı ile şu anda Kandil'de olanlarla beraber hareket edenler ne diyor? Hepsi birden hayır diyor. Öyleyse benim milletim o Kandil'dekilerle beraber hareket etmeyecektir. Ve onlara da 16 Nisan'da ben inanıyorum ki evet demek suretiyle gereken cevabı verecektir"