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Deutsche Welle

Erdoğan'dan PYD çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'le birlikte PKK, PYD ve YPG'yi de insanlık için aynı derecede tehlikeli örgüt olarak gördüklerini söyledi.

16 Ekim 2015 15:17


Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 kapsamında düzenlenen W20 Zirvesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Suriye krizine değindi. Suriye'de yaşananların aslında bir devrim arayışı olmadığını, "Suriye halkının kurtuluş mücadelesi" olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz Türkiye olarak demokrasinin ve özgürlüklerin yanında olması gereken her ülke gibi Suriye halkının kurtuluş mücadelesini destekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin adı, amacı, söylemi ne olursa olsun, tüm terör örgütlerinin aynı şekilde karşısında olduğunu söyleyen Erdoğan, birtakım ülkelerin bazı örgütleri destekleyip bazılarına karşı mücadele ediyor gibi göründüğünü kaydetti.

Erdoğan, "Biz DAİŞ'le onunla birlikte PKK'yı da PYD'yi de YPG'yi de diğer tüm terör örgütlerini de insanlık için aynı derecede tehlikeli örgütler olarak görüyoruz ve hepsine karşı da mücadele ediyoruz. Terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'ye yeterli desteği vermeyenler bilakis bu örgütlere alttan alta destek olanlar bölge ile birlikte tüm dünyayı bir felakete doğru sürüklediklerini bilmelidirler" diye sözlerini sürdürdü.

Nobel'e eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Nobel Ödülü'nü de eleştirdi. Erdoğan, "Birileri mülteci kabulünde laf ediyor, işte 'biz' diyor, '30 bin-40 bin mülteci kabul edeceğiz', ondan sonra da tabii Nobel'e aday gösteriliyor, nasıl oluyorsa. Bizde 2,5 milyon şu anda mülteci var. Bu konu da kimsenin umurunda değil. Çünkü Nobel de siyasi. Nobel ödüllerinin nasıl verildiğini zaten çoğunuz biliyorsunuz. Sipariş üzerine Nobel ödülü veriliyor" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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