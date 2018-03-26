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Dünya

Erdoğan'dan Putin'e taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemerovo şehrindeki yangında yaşamını yitirenler için Rusya Devlet Başkanı Putin'e başsağlığı mesajı gönderdi

26 Mart 2018 22:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın orta güney kesimindeki Kemerovo şehrindeki bir Alışveriş Merkezinde (AVM) çıkan yangında yaşamını yitirenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e başsağlığı mesajı gönderdi.

Mesajında, Putin'e "Sayın Devlet Başkanı, Değerli Dostum" diye hitap eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın Kemerovo şehrindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında bazıları çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin vefat ettiğini derin teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Şahsım ve milletim adına, bu trajik olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, size ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum."

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