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ERDOĞAN'DAN PUTİN'E TAZİYE MESAJI

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da yolcu uçağının düşmesiyle yaşanan trajediyle ilgili olarak Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'e taziye dileğinde bulundu

12 Şubat 2018 02:11

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova\'da yolcu uçağının düşmesiyle yaşanan trajediyle ilgili olarak Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin\'e taziye dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin\'e gönderdiği taziye mesajında, Moskova Domodedovo Havalimanı\'ndan kalkan yolcu uçağının düşmesi neticesinde 71 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın trajik kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır, Putin\'e ve onun şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilediği kaydedildi.
 

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