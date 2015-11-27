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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan'dan Putin'e görüşme teklifi

Kremlin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’le Paris’te bir araya gelmek istediği açıkladı.

27 Kasım 2015 14:31


Kremlin'den yapılan açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 30 Kasım'da Paris'te görüşmek istediği belirtildi.

Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, “Görüşme teklifi cumhurbaşkanlığı düzeyinde Türk tarafından gelmiştir. Söyleyebileceğim bu kadar” diye konuştu.

Talebin Putin'e iletildiğini ifade eden Peskov, Putin'in görüşme teklifini kabul edip etmediği konusunda bir değerlendirme yapmadı.

Peskov ayrıca Erdoğan'ın Rus uçağının düşürülmesinden 8 saat kadar sonar Putin'i telefonla aradığını da vurguladı. Erdoğan, France 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, Putin'in telefonuna çıkmadığını söylemişti.

Putin ve Erdoğan, Paris'te 30 Kasım'ta başlayacak olan Dünya İklim Zirvesi'ne katılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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