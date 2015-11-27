Erdoğan'dan Putin'e görüşme teklifi



Kremlin'den yapılan açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 30 Kasım'da Paris'te görüşmek istediği belirtildi.

Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, “Görüşme teklifi cumhurbaşkanlığı düzeyinde Türk tarafından gelmiştir. Söyleyebileceğim bu kadar” diye konuştu.

Talebin Putin'e iletildiğini ifade eden Peskov, Putin'in görüşme teklifini kabul edip etmediği konusunda bir değerlendirme yapmadı.

Peskov ayrıca Erdoğan'ın Rus uçağının düşürülmesinden 8 saat kadar sonar Putin'i telefonla aradığını da vurguladı. Erdoğan, France 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, Putin'in telefonuna çıkmadığını söylemişti.

Putin ve Erdoğan, Paris'te 30 Kasım'ta başlayacak olan Dünya İklim Zirvesi'ne katılıyor.