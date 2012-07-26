Erdoğan'dan Putin'e: Bizi Şangay Beşlisi’ne alın, biz de AB'yi gözden geçirelim

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Temmuz’da gerçekleştirdiği Rusya ziyaretine atıfta bulunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Zaman zaman bize takılıyorsun. AB’de ne işin var diyorsun. O zaman ben de şimdi size takılayım. Hadi gelin bizi Şangay Beşlisi’ne dahil edin, biz de AB’yi gözden geçirelim" dediğini söyledi.

Kanal 24’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ”Hükümetinize yönelik devamlı olarak eleştiriler var. Bunlardan bir tanesi, ‘AK Parti kurulduğu yıllarda AB hedefine kilitlenmişti ama son dönemde bu hedefi biraz boşlar gibi oldu’ eleştirisi. Siz bu değerlendirmelere ne diyorsunuz” sorusunu, “Bu mümkün mü? Bunun en güzel örneği ilk defa bizim hükümetimizde salt görevi AB olan bir bakanlık kuruldu ve bu bakanımın tek görevi var, AB üyesi ülkeleri fellik fellik dolaşacak ve bu işin sürekli propagandasını yapacak” diye yanıtladı. Erdoğan, şunları kaydetti:

'Türkiye’yi kapıda beklettiler'

“Türkiye’de de biz bunu çalışırken, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ve Almanya’dan Merkel bu süreci baltalayan iki lider olmuştur ve bunu acımasız yapmışlardır. Sarkozy ve Merkel gelene kadar ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak liderler zirvesine katılıyordum. Onlar geldikten sonra Türkiye’yi bunlar yine kapıda bekletmeye devam etmişlerdir ve Sarkozy ile Merkel geldikten sonra zirveye bizim ve Hırvatistan’ın katılmaması kararı aldılar.

'Sadece açmaya müsaade'

Oradaki müzakerelerde dahlimiz olur ya da olmaz, bu endişeyle aldılar. Müktesebatta olmadığı halde fasılları açma ve kapama söz konusu. Kapamayı kaldırdılar, sadece açmaya müsaade ettiler. Burada da bize hendek atlatıyorlar. Bütün bunlar ortada, konuşuyorsun hiçbir cevapları yok. Bize cevap veremiyorlar, savunamıyorlar kendilerini. Ama kalkıyor, diyor ki ’boşladılar’. Neyi boşlamayacağız kardeşim ya? Şu anda bütün fasılların hepsi bizde hazır, kurumsallaşmamızı biz hep buna göre yapmışız ve şu anda AB üyesi olan ülkelerin müktesebata uygun olmayan birçok yönleri var ki bunların en önemlisi Kıbrıs’tır. Bir defa sen Kıbrıs diye Güney Kıbrıs’ı alamazsın. Çünkü ortada yeşil hat var. Kuzey Kıbrıs’ta Güney Kıbrıs’ın herhangi bir tasarrufu yok ki. Buna karşı sizin de duruşunuz önemli. Biz de bu duruşumuzu sergiliyoruz. Niye? Bu millete yakışan duruş budur da onun için. Biz ezilemeyiz. Ama şu anda AB ile ilgili bakanlığımız çok güzel çalışıyor. Bütün kurumsal yapısını kurmuş vaziyette ve bütün ülkeleri devamlı dolaşıyor ve anlatıyor. Biz de anlatıyoruz ama buna rağmen Türkiye’deki iç muhalefet kalkıp, ’AB’yi dışladık’ diyor. Hiçbir şeyi dışlamadık.”

“2023’e Avrupa kalır mı sizce” sorusu yöneltilen Erdoğan, ”Kalır, kalmaz ama AB’nin hali ortada şu anda. Maastricht kriterlerini karşılayamıyorlar. Biz evelallah karşılıyoruz” diye konuştu. ”Ekonomik anlamda AB’nin Türkiye’ye katılması söz konusu olabilir mi” yönündeki soruyu yanıtlayan Başbakan Erdoğan,

”İnşallah, rakamlar biraz daha büyüsün de...” dedi. Erdoğan, şunları kaydetti: “Geçenlerde Rusya seyahatimde Putin’e şöyle bir latife yaptım.

Dedim ki ’Zaman zaman bize takılıyorsun. AB’de ne işin var diyorsun. O zaman ben de şimdi size takılayım. Hadi gelin bizi Şangay Beşlisi’ne dahil edin, biz de AB’yi gözden geçirelim... Mesajı ben devamlı veriyorum oraya. ’Başka arayışlara bizi götüreceksiniz’ diyorum.”

5 ülke kurdu

Şangay İşbirliği Örgütü 2001 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından “bölgedeki radikal unsurlara son vermek ve sınır güvenliğini sağlamak” amacıyla kuruldu. Şanghay Beşlisi olarak anılan ülkelere 2001’de Özbekistan’ın da katılmasıyla üye sayısı altıya çıktı. İran, Moğolistan, Hindistan ve Pakistan ise gözlemci üye statüsü taşıyor. Üye ülkelerin ekonomilerini istikrara kavuşturmakla karşılıklı ticaret ve işbirliği temeli üzerinde Avrasya bölgesinde kalkınmayı sağlamak için ortak önlemler geliştirmeye başlayan örgütü NATO etkisine karşı koymayı hedeflediği değerlendirmeleri de yapılıyor