Erdoğan'dan PKK'lıların karşılanması uyarısı!

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda ziyaretine ilişkin açıklamasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Erdoğan, ''bir partinin otobüsünde veya konvoyunun içinde terör örgütünün bayrakları olursa, bölücü terörist başının posterleri olursa buna sıcak bakmanın mümkün olmadığını'' belirterek, ''Bu tür görüntüler, süreci, bizim olumlu bakışımızın aksine etkilemektedir. Kesinlikle daha önce yaşadıklarımızı asla yaşayamayız. Buna da müsaade edemeyiz'' dedi.



Bir gazetecinin, İzmir'de DTP konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili görüntülerin ''demokratik açılım'' sürecini olumsuz etkileyip etkilemeyeceğini sorması üzerine, Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:



''Bir defa burada bir siyasi partinin toplantısı mıdır ve bir siyasi partinin lideri mi orada bir parti etkinliği yapacak? Yoksa terör örgütü mü orada bir toplantı yapacak? Bu çok önemli. Eğer bir partinin otobüsünde veya konvoyunun içinde terör örgütünün bayrakları olursa, bölücü terörist başının posterleri olursa buna tabii ki sıcak bakmak mümkün değildir.



Konuyla ilgili olarak gerek güvenlik güçlerimiz gerekse bu noktada yargı, tabii ki gerekli çalışmalarını yapmaktadır, yapacaktır. Bu tür görüntüler süreci bizim olumlu bakışımızın aksine etkilemektedir. Kesinlikle daha önce yaşadıklarımızı asla yaşayamayız. Buna da müsaade edemeyiz. Bunu çok açık, net söyleyeyim.''



Bugün İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile de bu konuyu ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, ''Kendisine de bunları açık, net söyledik. Herhangi bir yerde bu tür görüntülere asla müsaade edilmeyecektir, edilmemelidir. Müdahaleler de anında yapılacaktır, yapılmalıdır. Fakat tabii karşı grupların da tavırlarıyla, hareketleriyle, işaretleriyle, sloganlarıyla neyi temsil ettiklerini de herhalde anlıyorsunuz. Onu da benim söylememe gerek yok. Çünkü burada böyle bir çatışma ortamını hazırlama gayretleri de var. Bunlara da biz fırsat vermek istemiyoruz'' diye konuştu.



Başbakan Erdoğan, Mahmur Kampı'ndan yeni gelecek grupla ilgili İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın ''bayramdan sonra yılbaşından önce'' ifadesini kullandığının hatırlatılması ve ''Tekrar aynı görüntülerin yaşanmaması için herhangi bir tedbir, çalışma yapılıyor mu?'' diye sorulması üzerine, şunları kaydetti:



''Mahmur'un içerisinde şu ana kadar teröre bulaşmamış olanlar var. Bunların içerisinde eğer ülkemize dönmek isteyenler varsa ki bunlar bizim vatandaşlarımız, silahla ilişkisi olmayan, teröre bulaşmamış, bunlara kapımızın zaten açık olduğunu söyledik. Ama bunun tabii ki bir gelişte, uygulamada ancak yakınları tarafından karşılanması, bunun dışında bundan önce olduğu gibi bir karşılamaya müsaade etmemiz kesinlikle mümkün değil. Onun da bütün tedbirlerini, her şeyini Bakanlığımız güvenlik güçleriyle alıyor, alacak. O şekilde bir kabul söz konusu olabilecek.''



Başbakan Erdoğan bir gazetecinin 25 Kasım'da yapılacak memur eylemiyle ilgili olarak da eylemin yasal olmadığını belirterek, "sonucuna katlanırlar" dedi.