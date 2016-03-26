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Erdoğan'dan Paskalya mesajı

"Tüm Hristiyanlara Paskalya yortularını münasebetiyle tebriklerimi sunuyorum"

26 Mart 2016 23:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak "Bizler, insanların din, dil, etnik köken ayrımına maruz kalmamalarının, kendi kültür, gelenek ve inançlarını özgürce yaşayabilmelerinin, dün olduğu gibi bugün de temel insan hakları arasında yer aldığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mesajında, dini bayramların, toplumda kardeşlik, sevgi ve saygının egemen olduğu, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının yoğunlaştığı müstesna günler olduğunu kaydeden Erdoğan, Paskalya'nın da muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşların en önemli yortularından birini oluşturduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

"Tarih boyunca başka din ve kültürlere saygıyı esas alan bir medeniyetin mensupları olarak bizler, farklılıkları zenginlik biçiminde telakki etmenin, toplumumuzda birliğin pekiştirilmesi açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizler, insanların din, dil, etnik köken ayrımına maruz kalmamalarının, kendi kültür, gelenek ve inançlarını özgürce yaşayabilmelerinin, dün olduğu gibi bugün de, temel insan hakları arasında yer aldığına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyanlara Paskalya yortuları münasebetiyle tebriklerimi ve esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum.”
 

Demirtaş ve Yüksekdağ da kutladı

HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı'nı, halklar arasındaki dayanışmayı geliştirip, pekiştirmesi dileğiyle kutladıklarını belirtti.

Türkiye'nin barış, kardeşlik ve özgürlüğün örnek coğrafyası, tüm halkların ve inanç gruplarının güvenli toprakları olmasını umut ettiklerini vurgulayan Demirtaş ve Yüksekdağ, şunları kaydetti:

"Her yurttaşımızın eşit koşullarda bir arada yaşadığı, farklı halkların ve inanç gruplarının kendi kültürlerini, ana dillerini, kimliklerini özgürce kullandıkları ve geliştirdikleri bir ülke olma kararlılığımızı bir kez daha paylaşıyoruz."

 

 

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