Erdoğan'dan Pamukoğlu'na: Senin gramın ne çapın ne?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Hakkari elden gitti" diyen Osman Pamukoğlu'na "Senin gramın ne çapın ne?" diyerek sert tepki gösterdi, yaralı askerler için hastanelere akın eden İzmirlilere teşekkür etti.

Başbakan Erdoğan, Kızılay’ın kuruluşunun 145. yıldönümünde düzenlenen iftara katıldı.

Burada yaptığı konuşmada en büyük takdiri ve teşekkürü Kızılay’ı destekleyen bağışçıların hak ettiğini belirten Erdoğan, "Bugün kendilerine altın madalya takdim edilen 170 bağışçımızın şahsında, Türkiye genelindeki, yurtdışındaki tüm Kızılay sevdalılarına, şahsım, ülkem ve milletim adına en kalbi şükranlarımı, minnet ifadelerimi sunmak istiyorum." dedi.



Bu millet kasaba devletinin varisi değil



Kızılay’ın Pakistan’da meydana gelen deprem ve sel felaketlerinin ardından çok kısa bir süre içinde bölgeye ulaştığını bildiren Başbakan Erdoğan , "Bazı gözler vardır, bazı yaklaşım tarzları vardır ki, bunlar insanı üzmektedir. ‘Burada bizim ne işimizi var’ diyenler de vardır. Fakat şunu hiç unutmayalım, kim ne derse desin, kim ne konuşursa konuşsun, bu millet tarihinden aldığı mirasla bir kasaba devletinin varisi değildir. Bu millet dünyanın bir diğer ucuna yardım elini uzatma ferasetini gösterebilmiş bir millettir. Ta Hint okyanusuna kadar uzanan bir ecdadın bizler torunlarıyız. Bu gün bu millet bu görevi aynı şekilde sürdürmektedir" dedi.

Gazze’ye havadan ölüm yağdığı anlarda dahi, Kızılay’ın personelinin yaralıların elinden tutmak, çocukların başını okşamak, anneleri teselli etmek, doyurmak, açları doyurmak, evsizlere sıcak bir barınak kurmak için sahada olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu kırmızı hilal hiçbir ayrım, hiçbir ayrımcılık yapmadı; insanların dillerine, inançlarına, derilerinin rengine bakmadı. Yardım isteyenleri, ihtiyaç sahiplerini sadece ve sadece birer can olarak gördü, birer insan olarak gördü ve hepsine ulaşmanın mücadelesini verdi" Şeklinde konuştu.



Medyaya eleştiri



Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ’nun Myanmar heyetinde yer almasını eleştiren bazı medya mensuplarına cevap verdi. Erdoğan, "Bu güne kadar diplomatik bir münasebeti geliştirmediğiniz bir ülkede böyle bir tablonun olduğu dönemde 50 bine yankı nüfusa sahip ülkeyle siz böyle bir adımı atıyorsunuz, ‘bunun Dışişleriyle ne alakası var?’ diyor. İnanır mısınız bu bir kısım medyanın Türkiye ’yi ellerinden gelse 780 bin km karelik vatan toprakları içinde de yaşamamasın isteyecekler" diye konuştu.



Pamukoğlu'na sert eleştiri: Gramın ne çapın ne?



İsim vermeden bir televizyon programında ‘Hakkari elden gitti’ açıklaması yapan HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’nu eleştiren Erdoğan, "Bu nasıl bir zihniyet? Üstelik ordunun içinden gelen bir kişi olarak bunu söyleyeceksin. Utanmadan, sıkılmadan başbakanı televizyona davet ediyor, kimsin sen gramın ne çapın ne? General olmuş. General olsan ne yazar. Mesele çapın olacak bir yere yar olacaksın. Böyle bir durumun da yok. Bizim bu ülkede işimiz var" dedi.



İzmir'e teşekkür



İzmir ’de yaşanan terör saldırısına da değinen Erdoğan, " İzmir Foça’da, askerlerimizi taşıyan bir araca yönelik kalleşçe saldırının İzmir halkı tarafından değerlendirmesi bizleri gerçekten mutlu etmiştir. Türk Kızılayı ’na süratle ellerini uzatmaları ve orada bir kan toplama seferberliğini girişmeleri bizleri mutlu etmiştir. Bu duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.