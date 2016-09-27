Erdoğan'dan Osmanlı torunu Johnson'a Osmanlı hediyesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ı kabul etti. Erdoğan, Johnson'a dönemin Manchester Belediye Başkanı Robert Neil'in Sultan Abdülaziz mektubunun replikasını hediye etti.

Johnson, 2008-2016 yıllarında başkent Londra'nın belediye başkanlığını yapan, aynı zamanda Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapmış Ali Kemal'in de torunu olan İngiliz Bakan Johnson geçtiğimiz ay ülkesinde katıldığı bir yarışmada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği" iddiası ile gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü. Saat 13:00'da başlayan ziyarete ilişkin fotoğraflar saat 15:00'da servis edildi.