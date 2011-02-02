-ERDOĞAN'DAN ORTA ASYA'DA "SCHENGEN" ÖNERİSİ BİŞKEK (A.A) - 02.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği içerisinde biliyorsunuz Schengen denilen bir uygulama var. Onlar bunu orada uyguluyorsa biz de Orta Asya'da kalkıp kardeş ülkeler olarak aramızda bunu uygularız" dedi. Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törende, yeni binanın Türk-Kırgız kardeşliğine katkıda bulunmasını dileyen Erdoğan, Kırgızistan'ın bağımsızlığa kavuştuğu dönemde aynı coşku ve heyecanı Türkiye'de kendilerinin de duyduğunu belirtti. Erdoğan, açılış törenine katılan Türk ve Kırgızlara hitaben yaptığı konuşmada, şu anda bir ay süreli olan vizesiz seyahatin 2012 yılına kadar sınırsız hale getirileceği ve vizelerin karşılıklı olarak tamamen kaldırılacağı müjdesini verdi. Törene katılan Türk ve Kırgızlar, Erdoğan'ın bu müjdesini sevgi gösterileriyle karşıladı. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: "Artık iki ülke arasında vizesiz seyahat edebileceksiniz. Bu tabii bir güvenin ifadesidir. Eğer ülkeler birbirine bu şekilde güvenirse, bir dayanışma içine girerse, bu tür problemler de kendiliğinden ortadan kalkar. Şimdi Avrupa Birliği içerisinde biliyorsunuz Schengen denilen bir uygulama var. Onlar bunu orada uyguluyorsa biz de Orta Asya'da kalkıp kardeş ülkeler olarak aramızda bunu uygularız. Enteresandır Avrupa Birliği Brezilya'ya, Bolivya'ya vize uygulamıyor. Brezilya'nın, Bolivya'nın, Paraguay'ın Avrupa Birliği ile ne alakası var? Biz müzakereci ülkeyiz, bize hala vize noktasında Schengen uygulamasının kolaylığını getirmiyorlar. Sırbistan'a getirdiği kolaylığı bize getirmiyor. Biz şu anda bunun mücadelesini veriyoruz. Biz müzakereci ülkeyiz, öyleyse tabii ki biz de bazı adımları bu şekilde atıyoruz. Özellikle de Stratejik İşbirliği Konseyi uygulaması başlattığımız ülkelerle, örneğin Suriye gibi, Rusya gibi, Irak, Ürdün gibi ülkelerle vizeleri kaldırdık, kaldırıyoruz. Şu anda 50'yi aşkın ülkeyle zaten aramızda vize yok. Bunu daha da genişleterek devam ettireceğiz." Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı Faruk Çelik ve diğer yetkililerle birlikte büyükelçilik binasının resmi açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, açılışın ardından binada incelemelerde bulundu ve kendisine ikram edilen Kırgızistan'ın meşhur kuru üzümünden tattı.