Erdoğan'dan Orman Bakanı'na: Veysel, Ergene’nin hali ne böyle?

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Başbakan Erdoğan’ın televizyonda Ergene Nehri’nin kirliliği ile ilgili bir program izlerken kendisine telefon açarak “Veysel Bey, Ergene’nin hali ne böyle?” dediğini söyledi.

Hürriyet gazetesinde yer alana habere göre; Televizyonda Ergene Nehri’ndeki kirlilikle ilgili görüntüleri izleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nu telefonla aradı. Başbakan Erdoğan, “Veysel Bey, Ergene’nin hali ne böyle?” diye sordu.

Bakan Veysel Eroğlu, şunları söyledi:

“Geçen yıl başbakanımız bir gün bana telefon açtı. Televizyonda Ergene Nehri ile ilgili bir program izliyormuş, dikkatini çekmiş. ‘Veysel Bey, Ergene’nin hali ne böyle?’ dedi. Ben de kendisine, Ergene’nin o bölgedeki CHP’li belediyelerin sorumluluğunda olduğunu söyledim. Bana, ‘CHP’li belediyelerin bir şey yapacağı yok, siz yapın’ diyerek talimat verdi. Biz de hemen kolları sıvadık” dedi.

Ergene’yi kurtarmak için öncelikle arıtma tesisleri yapılacak. Oradaki fabrikalar, yer altı suları denetlenecek, derelerin ıslahı yapılacak, sanayi tesislerinin kullandığı yer altı sularının denetimi için buralara sayaç da takacağız.

Kuracağımız bir sistemle Ergene Nehrini 7 gün 24 saat online izleyeceğiz. Bu sistem Türkiye’de ilk kez uygulanacak. Otomatik numune alma cihazlarıyla Ergene’den online örnekler alınacak, debi ve kirlilik oranları anında ölçülüp merkezden bunların takibi kesintisiz yapılacak. Bir sorun olursa da anında müdahale edilecek. Diğer havzaları da aynı şekilde izlemek için hazırlık yapıyoruz.”