-ERDOĞAN'DAN ''ORDİNARYÜS''E GEÇMİŞ OLSUN İSTANBUL (A.A) - 22.12.2010 - Geçtiğimiz hafta Yunanistan'da rahatsızlanan ve İstanbul'a getirtilerek Memorial Şişli Hastanesi'nde tedavi altına alınan Lefter Küçükandonyadis'i bugün AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşçu ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da ziyaret etti. Hastaneye gelen Babuşçu, yoğun bakım öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Lefter Küçükandonyadis'in eşi İstavrini Küçükandonyadis, kızları Aliki Balkan ve Rula Katmer ile bir süre sohbet etti. Aziz Babuşçu, efsane ismin ailesine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Geçmiş olsun'' dileklerini iletti. Ziyaret sonrasında kısa bir açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşçu, hem Fenerbahçe'nin, hem de Türk futbolunun efsanevi ismi Lefter'i doğum gününde ziyaret etmek istediklerini belirterek, ''Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan da aradı. Ailesiyle görüştü. Biz de ziyaret ederek Başbakanımızın şifa dileklerini iletmiş olduk'' dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da vefa örneği göstererek burada olduğunu kaydeden Babuşçu, şunları söyledi: ''İhtiyaç duyulan dua ve temenni için buradayız. İnanıyoruz ki kısa sürede şifa bulacak. Tecrübesini ve birikimini Türk futboluna efsanevilik noktasında nasıl kazandırmışsa yeni nesillere, futbolculara ve spor camiasına aktarmaya devam edecektir. Temennimiz budur. Hep beraber bu dileklerle iyileşmesini umuyoruz.'' Lefter Küçükandonyadis'in bugün doğum günü olduğunu hatırlatan Aziz Babuşçu, ''Yeniden doğmak denmez, ama bugün itibariyle sıhhat bulmasını istiyoruz. Doğum günü anısına dualarımızı ifade etmiş olduk. Kısa sürede iyileşmesi için dualarımızı iletiyoruz. Herşey yapılıyor. Dualarımızın yanında bilimin gayretiyle şifa bulmasını diliyorum. Aramızda olmasını temenni ediyoruz. Şu anda uyuyor. Rahatsız etmek istemedik. Ama ziyaret etmek istedik. Yarın itibariyle servise çıkarılacak. Kısa sürede yürüyerek hızlı adımlarla hastaneden çıkacak'' diye konuştu. -BAŞKAN AZİZ YILDIRIM YALNIZ BIRAKMADI- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da efsane isim Lefter Küçükandonyadis'i yalnız bırakmadı. Aziz Yıldırım, hastaneye gelerek Lefter Küçükandonyadis'in ailesiyle görüştü. Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşçu ile de kısa süre sohbet etti. -YARIN NORMAL SERVİSE ÇIKARILACAK- Lefter Küçükandonyadis'in yarın normal servise çıkarılacağı açıklandı. Memorial Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uzman Dr. Deniz Şener, efsane ismin yarın yoğun bakımdan alınarak normal servise alınacağını söyledi. Şener, Lefter Küçükandonyadis'in kalbine giden damarlarda tıkanıklık olduğunu belirterek, ''Aortlarda da sorun vardı. Zatürre de oldu. Bunu giderdik. Akciğer ve böbreğindeki sorunları giderdik. Yarın normal servise alacağız. 3-5 günde de taburcu edeceğiz'' diye konuştu. Bu arada, Lefter Küçükandonyadis'i Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, Galatasaray'ın eski kalecisi Turgay Şeren, eski futbolcu Bülent Eken, sarı-kırmızılı kulübün kongre üyesi Yılmaz Toköz, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ogün Altıparmak ve ses sanatçısı İlhan Gencer de ziyaret eden isimler arasında yer aldı.