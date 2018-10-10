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Erdoğan'dan Orban'a: Makasla çok tehlikeli duruyorsun

Erdoğan ve Orban, Gül Baba Türbesi'ni açmıştı

10 Ekim 2018 13:47

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Gül Baba Türbesi'nin açılışı için bir araya geldiği törende ilginç bir diyalog yaşandı.

Erdoğan ve Orban konuşmaların ardından tören için hazırlanan mavi kurdeleyi kesti. Daha sonra Başbakan Orban makası Erdoğan'ın elinden almaya çalışırken Erdoğan, "Bu makas benim, o da senin" dedi. Erdoğan'ın bu sözlerine karşılık Orban, "Makasla çok tehlikeli duruyorsun."dedi.

Bu diyolog sırasında ikili arasında gülüşmeler yaşandı. Ardından Erdoğan her iki makası da kurdele ile sararak korumalarına verdi.

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