Erdoğan'dan önce hangi cumhurbaşkanları Bakanlar Kurulu'nu toplamıştı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 19 Ocak’taki Bakanlar Kurulu toplantısını Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda toplayacağını açıklaması kamuoyunda tartışılıyor. Erdoğan’ın seleflerine bakıldığında ise 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Bakanlar Kurulu’na 6 kez başkanlık eden isim olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce “farklı bir cumhurbaşkanı” profili çizeceğini, Bakanlar Kurulu’na başkanlık edeceğini ve yürütmeyle ilgili konularda çalışacağını açıklayarak halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanının bunları yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu’na 19 Ocak’ta başkanlık yapacağını açıkladı.

Erdoğan’dan önceki cumhurbaşkanları Abdullah Gül ile Ahmet Necdet Sezer, Bakanlar Kurulu’na hiç başkanlık etmedi. Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş’un haberine göre, Turgut Özal ise Bakanlar Kurulu’na başkanlık eden cumhurbaşkanlarındandı. Özal 7 Ağustos 1990’da, 8 Ağustos 1991’de Çankaya Köşkü’nde Bakanlar Kurulu’nu topladı. Özal’ın başkanlık yaptığı en ilginç toplantılardan birisi ise Başbakanlık’a Körfez Savaşı ile ilgili görüşlerini aktarmak üzere geldiği 12 Ocak 1991’de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısıydı. O dönemde Başbakan Yıldırım Akbulut ile Türkiye’nin savaşa girmesi konusunda görüş ayrılığı bulunan Özal, bakanları ikna etmek için Başbakanlık’a gelmişti. Özal, gazetecilerin, “Tehlikeli bir durum mu var, siz de geldiniz” sorusuna “Yok, hayır” yanıtını verdi. Özal, savaşın başlamasından birkaç gün sonra Bakanlar Kurulu’nu bu kez Çankaya Köşkü’nde topladı.

Özal hükümeti bir kez de, Şırnak’ta büyük olayların yaşandığı 1992’de Diyarbakır’da olağanüstü MGK ve Bakanlar Kurulu için topladı. Bu dönemde Başbakan, Süleyman Demirel’di. Özal, 27 Ağustos 1992’de önce Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı Subay Gazinosu’nda MGK’ya, ardından da Bakanlar Kurulu’na başkanlık etti. Özal’ın DYP-SHP koalisyonunda katıldığı ikinci Bakanlar Kurulu toplantısı Nevruz öncesi 4 Mart 1993’de yapıldı.

Demirel, bir kez topladı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığı’na sadece bir kez Bakanlar Kurulu’na jest olarak başkanlık etti. Bülent Ecevit, 16 Mayıs 1993-16 Mayıs 2000 arasında görev yapan Demirel’i Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etmesi için davet etti. Demirel, Ecevit’e veda ziyaretinde bulunduktan sonra 35 dakika da kurula başkanlık etti.