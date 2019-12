Erdoğan'dan öğrencilere: Ne işsizlik, ne yoksulluk, ne terör sizleri ürkütmesin

T24



'Meseleleri çözme makamına ulaştınız'





'Emanete sahip çıkacağınızı biliyorum'

Başbakan Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen İstanbul Aydın Üniversitesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sürekli gelişen, istikrarla, güvenle büyüyen bir ülke olduğunu söyledi.Erdoğan, 2011 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin dünyanın bir numaralı büyüyen ekonomisi olduğunu, Çin'i ve Arjantin'i geçerek 1. sıraya yükselen Türkiye'nin geleceğe umutlar vadettiğini vurguladı.''Bugün, geçmişle kıyas dahi kabul etmeyecek derecede aktif dış politikamız, geçmişle kıyaslanmayacak standartlara sahip demokrasimiz var'' diyen Erdoğan, Türkiye'nin özelikle bölgede, Avrupa'da ve dünyada gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir ülke olduğunu, geleceğe bugün her zamankinden daha fazla umutla baktıklarını, kendilerine artık büyük hedefler belirlediklerini, bu hedeflerin arkasında koştuklarını kaydetti.Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:''Ne işsizlik, ne yoksulluk, ne terör sizleri ürkütmesin, sizi yılgınlığa, hele hele karamsarlığa asla sevk etmesin. Siz kendinize ne kadar güvenirseniz, siz, geleceğe ne kadar umutla bakarsanız, inanın bu sorunlar da o kadar çözüm yoluna girecek, o kadar Türkiye'nin gündeminden çıkacaktır. Şunu bilmenizi istiyorum sevgili gençler;Türkiye, sıradan bir ülke değil. Türkiye, tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle olduğu kadar büyük potansiyeliyle de farklı bir ülke, büyük bir ülke, dünya genelinde ağırlığı, itibarı ve gücü olan bir ülke. Sizler, çok büyük bir ülkenin, büyük bir milletin evlatlarısınız. Üniversite kantinlerinde bir araya geldiğinizde, amfilerde, sınıflarda müzakere ettiğiniz, istişare ettiğiniz meseleler, ne olur oralarda kalmasın.''Başbakan Erdoğan, öğrencilerin bugün, mezun olarak, aslında şikayet ettikleri tüm meseleleri çözme makamına ulaştığını belirterek, şöyle devam etti:''Bugün, diplomalarınızı alarak, aslında çok büyük sorumluluklar yüklendiniz. Bu ülkenin ekonomisini artık sizler büyüteceksiniz. Demokrasiye artık sizler güç katacaksınız. İlerlemeyi, kalkınmayı, değişimi artık sizler yöneteceksiniz. Gün gelecek, siyasette yerinizi alacak, idarede yerinizi alacak ve bu ülkeye istikameti sizler çizeceksiniz. Hangi işi yapıyor olursanız olun, öğretmen, bilim adamı, sanatçı, avukat, hakim, mühendis, tekniker, uzman olarak bu ülkenin sorunlarına artık sizler çözüm üreteceksiniz. Şunu unutmayın. Hiçbir zaman hiçbir mesele çaresiz değil. Tam tersine, çare sizsiniz gençler.''Bu milletin, gençlerin en iyi şartlarda yetişmesi için çok ama çok büyük fedakarlıklarda bulunduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:''Şunu hiç abartmadan, hiç mübalağa yapmadan ifade ediyorum; Çanakkale'de şehit olan on binlerce Mehmetçik, işte size bu mezuniyet törenini, bu sevinci, coşkuyu, heyecanı yaşatmak için canlarını feda etti. Sarıkamış'ta donarak şehit olan on binlerce Mehmetçik, siz bu diplomaları alasınız ve geleceğe umutla bakasınız diye gözlerini yumdu. Kurtuluş Savaşımız, bağımsız, özgür, mutlu ve huzurlu bir ülkede, gençler kendilerini en iyi şekilde yetiştirip, ülkeye, millete, bayrağa sahip çıksınlar, ülkenin onurunu yüceltsinler diye verildi. Okuduğunuz sıralarda, amfilerde, sınıflarda, bu milletin her bir ferdinin boğazından kısarak, gönül rahatlığıyla verdiği katkılar var. Anne babalarınızın maddi katkıları kadar, milletin vergileri, bağışları, yardımları, sizin işte bu gururu yaşayabilmeniz için seferber edildi. Yani sizler, bu güzel üniversitede, en iyi, en kaliteli eğitimi görerek, bu milletin emanetini de yüklenmiş oldunuz. Her birinizin o emanete sımsıkı sahip çıkacağınızı biliyorum. Anne babalarınızın, hocalarınızın fedakarlığına olduğu kadar, milletin fedakarlığına da ebediyen saygı göstereceğinize yürekten inanıyorum. Her birinizin, bu ülkenin istikbali için ter dökeceğinize bütün kalbimle inanıyorum. Biliniz ki, bu ülke, bu millet size güveniyor, size inanıyor. Sizin de bu ülkeye ve millete inanmanızı, güvenmenizi, Türkiye'nin umudu, geleceği, aydınlığı olmanızı hepinizden arzuluyorum. 'Başbakan Erdoğan, İstanbul Aydın Üniversitesinden mezun olan öğrencileri tebrik ederek, ''Yolunuz açık olsun, her daim aydın ve aydınlık olsun diliyorum. Anne babaları, velileri, hocalarımızı, üniversite yönetimini, bu heyecanı yaşadıkları ve yaşattıkları için ayrıca kutluyorum. Üniversitemizin diğer öğrencilerine de başarılar diliyorum'' dedi.Bu arada, Başbakan Erdoğan konuşmak için kürsüye çıktığı sırada iki öğrencinin Atatürk posteri açtığı görüldü.Bir katılımcının üzerine ''Sen git konuşma'' yazdığı kağıdı göstermesi de öğrencilerin tepkisine yol açtı. Bunun üzerine öğrenciler Başbakan Erdoğan'a ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' diye seslendi.