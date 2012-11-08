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Erdoğan'dan Obama'ya tebrik telefonu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanlığı'na tekrar seçilen Barack Obama'yı tebrik etti.

08 Kasım 2012 21:19

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanlığı'na yeniden seçilen Barack Obama'yı telefonla arayarak, tebrik etti. Erdoğan dün de Obama'yı bir telgrafla tebrik etmişti.
 
Edinilen bilgiye göre, Başbakan Erdoğan, Obama'yı telefonla arayarak yaklaşık 10 dakika görüştü.
 
Başbakan Erdoğan'ın, başkanlık seçimlerindeki başarısından dolayı Obama'yı kutladığı, iki liderin de görüşmede Obama'nın birinci döneminde tesis edilen yakın çalışma ilişkisinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi temennisinde bulunduğu öğrenildi.
 
'5. Bali Demokrasi Forumu' dolayısıyla Endonezya'nın Bali kentinde bulunan Erdoğan, dün de Obama'ya bir tebrik telgrafı çektiğini söylemişti.
 

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