Erdoğan'dan Obama'nın 'sessizliğine' tepki



"Biz siyasiler ülkemizde işlenen cinayetlerden sorumluyuz, tavrımızı ortaya koymak zorundayız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama'yı harekete geçmeye çağırdı.

Başkan Yardımcı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı John Kerry'nin olaya ilişkin sessizliğine de tepki gösteren Obama, "Şu ana kadar hiçbir açıklama yapmamış olmaları manidardır" ifadesini kullandı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı üniversite kenti Chapel Hill'de 3 genç Müslüman salı akşamı evlerinde başlarından vurularak öldürülmüştü. Olayın zanlısı 46 yaşındaki Craig Stephen Hicks polise teslim olmuştu.

Şüphelinin, dişçilik bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Deah Shaddy Barakat, eşi 19 yaşındaki Yusor Mohammad ve eşinin kız kardeşi 21 yaşındaki Razan Ebu Salha'nın kaldığı eve baskın yaparak kurbanlara ateş açtığı öne sürülüyor.

Otopark kavgası mı nefret cinayeti mi?

Polis olayın komşular arasında otopark kavgasından kaynaklandığını savunurken, zanlının Facebook hesabında aralarında İslamiyet'in de bulunduğu muhtelif dini hedef alan kayıtlara rastlandı.

Yusor Muhammed ve Razan Ebu'nun babası Muhammed Yusuf Ebu Salha kızının bir nefret cinayetine kurban gittiğini belirterek, "Çocuklarımız kafalarına kurşun sıkılarak infaz edildi" dedi. Baba Muhammed Yusuf Ebu Salha, zanlının beline tabancasını takarak zaman zaman kızının dairesinin kapısına geldiğini ileri sürdü.

Öldürülen gençler 5 bine yakın kişinin katıldığı bir cenaze töreniyle toprağa verildi. Amerika İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad, "Cemaat üyelerimiz arasında korku kol geziyor. Düzinelerce kişi beni telefonla aradı" dedi. Deah Shaddy Barakat'ın kardeşi Farris Barakat sukunet çağrısında bulundu. Barakat, "Yangına yangınla, kibire kibirle karşılık vermeyin" dedi.