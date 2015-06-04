Erdoğan'dan o valiye 'altın klozet' yorumu: Seninkiler sarıymış bizde sarı da yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında sert bir polemiğe neden olan “altın klozet” tartışmasının başlangıcındaki isim olan Hatay Valisi Ercan Topaca, Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş'a açıklamalar yaptı.Topaca, Kılıçdaroğlu hakkında seçim sonrası dava açacağını söylediğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 'hemen aç' dediğini söyledi. Topaca Erdoğan'ın ayrıca, "Seninkiler sarıymış bizde sarı da yok" diye espri yaptığını da belirtti.

Topaca, tartışmanın 4 yıl önce Kocaeli Valisi iken makamında yaptırdığı onarımla başladığını, bir gazetenin temsili fotoğraf kullanarak Topaca’nın 8 ürünle altın kaplama tuvalet yaptırdığını yazdığını, Kılıçdaroğlu'nun da bunu mitinglerinde, “bu beyler altın klozetin hesabını verecek” diye kullanmaya başladığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'na ulaşamamış

Bu söylemi duyar duymaz Vali Topaca, hemen “bir yanlış anlama var” demek için Kılıçdaroğlu’nu aramış. Koruma müdürüyle konuşan ve Kılıçdaroğlu’nun kendisini aramasını isteyen Topaca, “Altın klozet hadisesi yanlıştır, böyle bir şey yoktur. Valilik makamındaki klozet bir defa sarı değil beyazdır. Kendisini bilgilendirmek istiyorum” demiş. Ama Kılıçdaroğlu dönmemiş. Topaca’nın anlatımına göre CHP lideri, altın klozet konusunu işin içine Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı da katarak kullanmaya devam etmiş.

Topaca, 8 malzeme için 2011’de 2 bin 811 lira ödendiğini belirterek, “Bunlar altın olsaydı ne kadar öderdiniz herkes bilir. Devlette tuvalete kullanılacak malzemelerde altın diye bir kalem yok, olamaz. Hukuken de ödenmesi mümkün değil. İhale öncesi hazırlık tablosu var. Burada ürünler tanımlanmış. Orada ürünün rengini anlatmak için ‘altın sarısı’ denilmiş. Bu altın olduğu için değil rengi tanımlamak için. Bütün kataloglarda da böyle tanımlanır. Bunlar altın değildir. Bunlar kromdur, üstündeki sarılık boyadır. Asıl renkleri bakıra yakın bir renktir” dedi.

‘Çok üzüldüm’

Konunun o dönemde Sayıştay Denetçileri ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından da denetlendiğini belirten Topaca, bu denetimde altın renkli malzemelerin 'tenkit ve tartışma konusu bile olmadığını' söyledi. Seçim sonrası dava açacağını söylüyen Topaca, “Üzüldüm. Teyit edilmeden binlerce kişinin önünde söylenmemeliydi. Bunu yadırgadım. Seçim ortamında savunmasız kaldım, kendimi savunamadım” diyor.

Topaca, onarımı yapanlardan sekiz ürünü nereden aldıklarını sormuş ve gitmiş aynı ürünleri satın almış kendini daha iyi anlatabilmek için. Kahve içerken makamda aynı sekiz ürünü ortaya koyuyor: “Bakın bunlara altın diyorlar.”

2015 fiyatlarıyla aynı malzemeleri 3 bin liraya aldığını belirten Topaca, “Fırtına kopartılan, ülke gündemini meşgul eden altın olduğu iddia edilen malzemelerin fiyatı bu. Bu kadar malzeme altın olabilir mi bu fiyata. Mümkün değil” dedi.

Erdoğan, 'hemen aç' dedi

Davaları kazanırsa parasını ne yapacağını da anlatan Topaca, “Aynı malzemelerden Kocaeli’nde bir okulun tuvaletine döşeteceğim” diyor.

Vali Topaca, önceki gün Hatay’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de konuyu görüştü. Hatay’dan İskenderun’a geçerken helikopter sohbetinde konu başlıklarından biri de altın klozet tartışmasıymış. Topaca, seçim sonrası dava açacağını söyleyince Cumhurbaşkanı’nın tepkisi “Neden hemen açmıyorsun, hemen aç” olmuş.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdiği helikopter sohbetinde Topaca’ya espri de yapmış: “Seninkiler sarıymış bizde sarı da yok.” Erdoğan ve Vali Topaca, konuya çok tepkili. Bu işin peşini bırakmaya niyetleri yok gibi gözüküyor.